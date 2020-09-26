Испания
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Лунина заявили за первую команду Реала
Ранее украинец числился в Кастилье
Андрей Лунин переведен в основную команду мадридского "Реала", сообщает AS.
Ранее украинец был заявлен на сезон через "Кастилью", поскольку в первой команде не хватало мест.
Теперь же Лунин числится в заявке основной команды. Андрей зарегистрирован под 29-ым номером.
Отметим, что Лунин попал в заявку на сегодняшний матч против "Бетиса". Игра стартует в 22:00.
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Комментарии (2)
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xabo70
26.09.2020 в 13:08
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-1
Djon (Киев)
26.09.2020 в 12:11
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