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Лунина заявили за первую команду Реала

Испания
(3 голосов)

Ранее украинец числился в Кастилье

Лунина заявили за первую команду Реала
Новина українською

Андрей Лунин переведен в основную команду мадридского "Реала", сообщает AS.

Ранее украинец был заявлен на сезон через "Кастилью", поскольку в первой команде не хватало мест.

Теперь же Лунин числится в заявке основной команды. Андрей зарегистрирован под 29-ым номером.

Отметим, что Лунин попал в заявку на сегодняшний матч против "Бетиса". Игра стартует в 22:00.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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xabo70
26.09.2020 в 13:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Djon (Киев)
26.09.2020 в 12:11
Удачи! Желаю тебе стать вратарем № 1 в Реале.
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