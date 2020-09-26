  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман – о расставании с Суаресом: Это было решение клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман – о расставании с Суаресом: Это было решение клуба

Испания
(1 голосов)

Финансовое положение каталонцев незавидно

Куман – о расставании с Суаресом: Это было решение клуба
Новина українською

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о расставании с Луисом Суаресом.

Уругваец не хотел покидать клуб и это решение вызвало бурную критику со стороны футбольной общественности.

"Это было решение клуба. Мы договорились об этом еще до того, как я подписал контракт. Это наше совместное решение, клуба и тренера.

То, чего я хочу с футбольной точки зрения, невозможно с точки зрения финансовой. Экономическая ситуация клуба очень и очень тяжелая", – сказал Куман AS.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
26.09.2020 в 16:34
Тобто... Я тут ні до чого Стою, автобуса чекаю, на Голландію
Ответить
0
0
avatar
Планетянин (Барселиниус)
26.09.2020 в 15:42
То бишь.. Избавьтесь от Суареса любой ценой, ибо я, как посредственный тренеришко, не совладаю с тандемом Месси-Суарес, с их весом и авторитетом в команде. Правильно, мой верный Жерар? Да, тренер! Да и к тому же с сэкономленных денег от зарплаты Луиса можно накупить кучу всякого второсортного хлама, тем самым сделав вид бурной деятельности по перестройке команды. Правильно, господин Бартомеу? Да, мой верный Куман!
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...