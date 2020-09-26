Куман – о расставании с Суаресом: Это было решение клуба

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о расставании с Луисом Суаресом.

Уругваец не хотел покидать клуб и это решение вызвало бурную критику со стороны футбольной общественности.

"Это было решение клуба. Мы договорились об этом еще до того, как я подписал контракт. Это наше совместное решение, клуба и тренера.

То, чего я хочу с футбольной точки зрения, невозможно с точки зрения финансовой. Экономическая ситуация клуба очень и очень тяжелая", – сказал Куман AS.