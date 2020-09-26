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Куман – о расставании с Суаресом: Это было решение клуба
Финансовое положение каталонцев незавидно
Наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о расставании с Луисом Суаресом.
Уругваец не хотел покидать клуб и это решение вызвало бурную критику со стороны футбольной общественности.
"Это было решение клуба. Мы договорились об этом еще до того, как я подписал контракт. Это наше совместное решение, клуба и тренера.
То, чего я хочу с футбольной точки зрения, невозможно с точки зрения финансовой. Экономическая ситуация клуба очень и очень тяжелая", – сказал Куман AS.
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
26.09.2020 в 16:34
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Планетянин (Барселиниус)
26.09.2020 в 15:42
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