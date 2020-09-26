Примера. 3-й тур. Хетафе без победы

Без голов, но не без остроты – так можно охарактеризовать этот матч. "Хетафе" приехал в гости к "Алавеса" после победы 1:0 над "Осасуной" в первом туре. И играл агрессивно.

Кукурелла, Мата, Эрнандес и даже Даконам могли забивать в ворота Пачеко, но кому-то не хватало точности, а кому-то – хитрости, чтобы переиграть голкипера. Хотя и "Алавес" огрызался своими контратаками. И хотя у басков нет ни одного попадания в створ, выпады Дейверсона Брума и Хоселу были опасными.

Для "Алавеса" эта ничья может расцениваться как положительный результат. Команда прервала свою серию из трех подряд поражений в Ла Лиге.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Хетафе" 0:0

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Родриго Батталья (Мануэль Гарсия 80), Хоселу, Луис Роха (Хави Лопес Карбальо 69), Чимо Наварро, Эдгар Мендес (Борха Сайнс 88), Пере Понс, Дейверсон Брум (Лукас Перес 81), Флорьян Лежён

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Хайме Мата (Энес Унал 46), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Дамиан Суарес, Неманья Максимович (Давид Тимор 88), Хуан Эрнандес (Родригес Анхель 61)

Предупреждения: Родриго Батталья 65, Флорьян Лежён 74 - Даконам Дьене 59, Дамиан Суарес 83