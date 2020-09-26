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Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести

Испания
(1 голосов)

Невероятный матч

Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Зидану не могла нравиться та игра, которую "Реал" показал в матче прошлого тура на поле "Реал Сосьедада". Не хватало спортивной агрессии и содержательности, поэтому сегодня мадридцы начали резко. Очень резко – с забитого уже на первой минуте гола. Однако даже без ВАРа арбитры зафиксировали офсайд у Бензема – он был более чем очевидным.

Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести - изображение 1

Счет не изменился, не изменилось и настроение "Реала" – в нем доминировало чувство настойчивости. Однако "Бетис" тоже не лыком шит. Эта команда выиграла два стартовых поединка чемпионата и прогрессировала от игры к игре. На своем поле "огурцы" отказывались действовать вторым номером – решили принять вызов и сыграть в открытый футбол.

Смело. "Бетис" не уступал в скорости, в изобретательности. На восьмой минуте мог забивать Санабрия, но его удар головой с близкого расстояния потянул Куртуа. Это был ответ на выпад "Реала", ведь минутой ранее ударом в ближний угол едва не забил Ферлан Менди.

Нагнетали обе команды, в воздухе висело напряжение. В конце концов, сначала взорвалось у ворот Роблеса. Карим Бензема на правом фланге ловко обращался с мячом, обыграл Алекса Морено и прострелил на Вальверде – тому оставалось лишь замкнуть в одно касание из пределов вратарской.

Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести - изображение 2

"Бетис" понял, что имеет дело с грозным соперником. Но не дрогнул. В арсенале у "огурцов" было немало заготовок. На 21-й минуте Фекир простил мадридцев, не попав под штангу ударом низом из пределов штрафной зоны. Защитники никаких выводов не делали и позволяли сопернику и дальше играть размашисто.

35-я минута: простенький розыгрыш углового, навес Каналеса из глубины, удар Манди головой – и 1:1. Но и это было для команды Зидана только цветочками: уже через две минуты Фекир и Карвалью прорезали правый фланг обороны гостей, порадовав Мануэля Пеллегрини. Тренер неистово радовался точному удару Вилльяма – имел право.

"Бетис" наработал на это преимущество, хотя и "Реал" не сидел втихаря. В конце тайма, - уже при счете 2: 1 в пользу севильской команды, - после передач Крооса на ударных позициях оказывались Рамос и Бензема. На позициях убийственных. Но Серхио не попал в рамку, а Карим не пробил мимо Роблеса, который грамотно сократил угол обстрела.

В команде Зидана несколько игроков выпадали из ритма. Например, Эдегор, Йович. Но первой "жертвой" замены стали не они, а Тони Кроос. Причем, произошла эта замена на 45+1-й минуте – когда до перерыва оставались какие-то мгновения. Но Зидан знал, что делает. В начале второй 45-минутки "Реал" вернул себе преимущество, забил гол, а затем и развил успех.

Счет 2:2 стал после автогола Эмерсона на 48-й минуте. Карвахаль с правого фланга простреливал в направлении Бензема, но защитник "Бетиса" опередил француза. Правда, лучше бы этого не делал, ведь мяч от его ноги оказался в сетке. Хотя если бы не Эмерсон, то замкнул бы Карим – не сомневайтесь. И гол был бы справедлив - no offside.

Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести - изображение 3

А уже после этого сработал фактор Йовича, которого, в отличие от Эдегора, тренер оставил на второй тайм. Серб, который до этого все время молчал, принес пользу команде, когда отправился в забег на чужой половине поля после передачи из глубины. Лука выходил один на один, но Эмерсон сзади толкнул его рукой, а потом еще и завалился сопернику на ноги. Эмерсон был удален прямой красной, а дополнением к наказанию стал штрафной удар. С которого, правда, Серхио Рамос пробил мимо рамки.

Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести - изображение 4

Не спешите обвинять арбитров в симпатии к мадридцам – перед тем они, похоже, не засчитали чистый мяч Бензема. Свой очередной момент Карим завершил мощным ударом в перекладину, от которой мяч отбился и опустился за линию ворот. Хотя вопросы возникают – полностью ли.

Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести - изображение 5

Однако судейский вопрос в конце все же встал ребром. Победный гол "Реал" забил с пенальти, назначенного за игру рукой Бартра. Защитник "Бетиса" действительно коснулся мяча непозволительной частью тела, помешав тем самым Феде Вальверде нанести удар. Однако Бартра сделал это в падении – бессознательно. И падение это произошло в результате единоборства. Так или иначе, Рамос реализовал шанс и принес "Реалу" первую в этом чемпионате победу.

Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести - изображение 6

Выдающийся матч. Здесь было все, за что мы и любим футбол. Комплименты заслужили обе команды. "Реал" завелся после ничьей на "Аноэта" и это дало результат. А "Бетис" уже играет по лекалам Пеллегрини. И выглядит симпатично.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Реал" 2:3
Голы: Айсса Манди 35, Вилльям Карвалью 37 - Федерико Вальверде 14, Эмерсон 48 (авт.), Серхио Рамос 82 (пен.)

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Кристиан Тельо 63), Набиль Фекир (Лоренсо Морон 73), Вилльям Карвалью, Алекс Морено, Антонио Санабрия (Мартин Монтойя 70), Гуидо Родригес, Айсса Манди, Эмерсон, Марк Бартра

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Лука Модрич 45+1), Лука Йович (Борха Майораль 72), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор (Иско 46), Ферлан Менди

Предупреждения: Эмерсон 12, Гуидо Родригес 40, Марк Бартра 81, Серхио Каналес 84, Айсса Манди 90+1 - Даниэль Карвахаль 42, Лука Модрич 53
Удаление: Эмерсон 67

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В статье: Карим Бензема Зинедин Зидан Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (15)
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Планетянин (Барселиниус)
27.09.2020 в 00:54
среал с минуты на минуту всё равно пропихнул бы мяч играющему в меньшинстве Бетису. Но нет блъ.. судья сс..ка перестраховался и поставил пеналь. Ну а как же? Ведь до конца игры 10 минут, а среал ещё не выигрывает и теряет очки. Непорядок, надо помочь, надо усмотреть, надо блъ выудить.. Так, мадридасты? Вытягивают ваш сраный среал за уши постоянно или нет?
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amg333 (Kyiv )
27.09.2020 в 00:55
Хватит тут рад кэт уже свои влажные фантазии описывать!!..
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amg333 (Kyiv )
27.09.2020 в 00:47
Толчок в спину был ?..был...Игрок сыграл рукой там самым помешав Феде нанести удар по воротам(не важно ,в падении или не в падении,но он помешал расстрелять ворота с убойной позиции)?..сыграл!!!...а все ваши фантазии и желания-засуньте в очко,там где ваша помойная фуфлона сейчас находится!!
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Планетянин (Барселиниус)
27.09.2020 в 00:45
Бартра падает, естественно выставляет руку, мяч попадает в руку, мяч не летит в створ ворот, неумышленная игра рукой, но судья пи@арас усмотрел пенальти. 3-2 Бетис в меньшенстве, всё, игра сделана, позорный среал побядил. Тьфу, гыдота..
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amg333 (Kyiv )
27.09.2020 в 00:50
Мяч в ворота не летит,но он не дал пробить Феде по этому мячу!!
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hardcorepwnz (Украина)
27.09.2020 в 00:51
Он упал по своей инициативе, то что там естественно выставляет руку, ну привет, давай теперь все будут выбегать и падать перед игроком специально, выставляя руки. То что вам неприятно от победы Мадрида, это понятно, но не надо выдумывать. Если есть фолы, за них будет наказание.
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amg333 (Kyiv )
27.09.2020 в 00:53
Пенальти в ворота соперников Реала,должны ставиться только в том случае,если игрока поломали и унесли с поля,в других случаях -это все Перес купил!
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Планетянин (Барселиниус)
27.09.2020 в 00:37
среал - конченная вонючая гнилая недокоманда пи@арасов.
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
27.09.2020 в 00:39
И тебя с победой, Hala Madrid
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Планетянин (Барселиниус)
27.09.2020 в 00:41
Всё, поздно, процесс пошёл, меня уже не остановить.
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amg333 (Kyiv )
27.09.2020 в 00:43
Горит пердильник?)))...правильно так и должно быть))
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Планетянин (Барселиниус)
27.09.2020 в 00:32
Тьфу.. Тьфу.. Тьфу.. Тьфу.. ГЫДОТА Отныне эту сраную вонючую мадридскую помойку буду называть только среал. Хватит блъ, надоел уже этот судейский цирк в пользу среала. среал не может судья-пи@арас поможет. Шесть лет я называл эту гнилую командишку Реалом, а видимо зря. Ни..уя не меняется, как выезжали эти пи@ары мадридские на судьях, так и выезжают. среал - белые позорные крысы. Тьфу гыдота..
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hardcorepwnz (Украина)
27.09.2020 в 00:37
Ужас какой, как ты держишься? И ответь попутно еще на несколько вопросов: 1. Эмерсон в спину Йовича не толкал? 2. Бартра не играл рукой, падая после того, как сам изо всех сил старался упереться в Майораля? 3. Мяч после удара Бензема не пересек линию ворот?
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amg333 (Kyiv )
27.09.2020 в 00:44
Так ты и называл так Реал,только с другого ника)))..тот который рад кэт,так что не надо тут строить из себя невинную овцу
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hardcorepwnz (Украина)
27.09.2020 в 00:08
Закупоривайте шампанское обратно, барселонцы. Мадрид как всегда проявил чемпионский характер и вырвал волевую победу, пусть и не без корявых действий защитников Бетиса. Хотя пока у огурцов не сели батарейки, было тяжеловато. Федя вернулся на свой докарантинный уровень, прекрасно сыграл, мэн оф зе матч однозначно. А вот Карим есть Карим, че уж.
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