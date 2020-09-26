Примера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести

Зидану не могла нравиться та игра, которую "Реал" показал в матче прошлого тура на поле "Реал Сосьедада". Не хватало спортивной агрессии и содержательности, поэтому сегодня мадридцы начали резко. Очень резко – с забитого уже на первой минуте гола. Однако даже без ВАРа арбитры зафиксировали офсайд у Бензема – он был более чем очевидным.

Счет не изменился, не изменилось и настроение "Реала" – в нем доминировало чувство настойчивости. Однако "Бетис" тоже не лыком шит. Эта команда выиграла два стартовых поединка чемпионата и прогрессировала от игры к игре. На своем поле "огурцы" отказывались действовать вторым номером – решили принять вызов и сыграть в открытый футбол.

Смело. "Бетис" не уступал в скорости, в изобретательности. На восьмой минуте мог забивать Санабрия, но его удар головой с близкого расстояния потянул Куртуа. Это был ответ на выпад "Реала", ведь минутой ранее ударом в ближний угол едва не забил Ферлан Менди.

Нагнетали обе команды, в воздухе висело напряжение. В конце концов, сначала взорвалось у ворот Роблеса. Карим Бензема на правом фланге ловко обращался с мячом, обыграл Алекса Морено и прострелил на Вальверде – тому оставалось лишь замкнуть в одно касание из пределов вратарской.

"Бетис" понял, что имеет дело с грозным соперником. Но не дрогнул. В арсенале у "огурцов" было немало заготовок. На 21-й минуте Фекир простил мадридцев, не попав под штангу ударом низом из пределов штрафной зоны. Защитники никаких выводов не делали и позволяли сопернику и дальше играть размашисто.

35-я минута: простенький розыгрыш углового, навес Каналеса из глубины, удар Манди головой – и 1:1. Но и это было для команды Зидана только цветочками: уже через две минуты Фекир и Карвалью прорезали правый фланг обороны гостей, порадовав Мануэля Пеллегрини. Тренер неистово радовался точному удару Вилльяма – имел право.

"Бетис" наработал на это преимущество, хотя и "Реал" не сидел втихаря. В конце тайма, - уже при счете 2: 1 в пользу севильской команды, - после передач Крооса на ударных позициях оказывались Рамос и Бензема. На позициях убийственных. Но Серхио не попал в рамку, а Карим не пробил мимо Роблеса, который грамотно сократил угол обстрела.

В команде Зидана несколько игроков выпадали из ритма. Например, Эдегор, Йович. Но первой "жертвой" замены стали не они, а Тони Кроос. Причем, произошла эта замена на 45+1-й минуте – когда до перерыва оставались какие-то мгновения. Но Зидан знал, что делает. В начале второй 45-минутки "Реал" вернул себе преимущество, забил гол, а затем и развил успех.

Счет 2:2 стал после автогола Эмерсона на 48-й минуте. Карвахаль с правого фланга простреливал в направлении Бензема, но защитник "Бетиса" опередил француза. Правда, лучше бы этого не делал, ведь мяч от его ноги оказался в сетке. Хотя если бы не Эмерсон, то замкнул бы Карим – не сомневайтесь. И гол был бы справедлив - no offside.

А уже после этого сработал фактор Йовича, которого, в отличие от Эдегора, тренер оставил на второй тайм. Серб, который до этого все время молчал, принес пользу команде, когда отправился в забег на чужой половине поля после передачи из глубины. Лука выходил один на один, но Эмерсон сзади толкнул его рукой, а потом еще и завалился сопернику на ноги. Эмерсон был удален прямой красной, а дополнением к наказанию стал штрафной удар. С которого, правда, Серхио Рамос пробил мимо рамки.

Не спешите обвинять арбитров в симпатии к мадридцам – перед тем они, похоже, не засчитали чистый мяч Бензема. Свой очередной момент Карим завершил мощным ударом в перекладину, от которой мяч отбился и опустился за линию ворот. Хотя вопросы возникают – полностью ли.

Однако судейский вопрос в конце все же встал ребром. Победный гол "Реал" забил с пенальти, назначенного за игру рукой Бартра. Защитник "Бетиса" действительно коснулся мяча непозволительной частью тела, помешав тем самым Феде Вальверде нанести удар. Однако Бартра сделал это в падении – бессознательно. И падение это произошло в результате единоборства. Так или иначе, Рамос реализовал шанс и принес "Реалу" первую в этом чемпионате победу.

Выдающийся матч. Здесь было все, за что мы и любим футбол. Комплименты заслужили обе команды. "Реал" завелся после ничьей на "Аноэта" и это дало результат. А "Бетис" уже играет по лекалам Пеллегрини. И выглядит симпатично.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Реал" 2:3

Голы: Айсса Манди 35, Вилльям Карвалью 37 - Федерико Вальверде 14, Эмерсон 48 (авт.), Серхио Рамос 82 (пен.)

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Кристиан Тельо 63), Набиль Фекир (Лоренсо Морон 73), Вилльям Карвалью, Алекс Морено, Антонио Санабрия (Мартин Монтойя 70), Гуидо Родригес, Айсса Манди, Эмерсон, Марк Бартра

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос (Лука Модрич 45+1), Лука Йович (Борха Майораль 72), Карим Бензема, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Мартин Эдегор (Иско 46), Ферлан Менди

Предупреждения: Эмерсон 12, Гуидо Родригес 40, Марк Бартра 81, Серхио Каналес 84, Айсса Манди 90+1 - Даниэль Карвахаль 42, Лука Модрич 53

Удаление: Эмерсон 67