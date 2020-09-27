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Бетис - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча

Испания
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бетис - Реал, чемпионат Испании, 26 сентября 2020

Бетис - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура испанской Примеры, в котором Бетис дал бой Реалу. Сливочные проиграли первый тайм, смогли отыграться благодаря автоголу, а вырвать победу только после того, как соперник остался в меньшинстве. К тому же решающий гол Серхио Рамос провел ударом с пенальти.

Чемпионат Испании. Третий тур
26 сентября. Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Реал" 2:3
Голы: Айсса Манди 35, Вилльям Карвалью 37 - Федерико Вальверде 14, Эмерсон 48 (авт.), Серхио Рамос 82 (пен.)

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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