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Серхио Рамос реализовал 24-й пенальти кряду
И Роналду не нужен
Защитник "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в матче 3-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2), принеся своей команде 3 очка.
Таким образом Рамос забил с 11-метровой отметки уже 24-й раз кряду (учитывая также и послематчевые).
В последний раз Серхио мазал с точки в мае 2018-го, не сумев забить "Севилье" (2:3).
Также благодаря вчерашнему голу 34-летний Рамос забивает уже в 17-м сезоне Ла Лиги подряд.
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