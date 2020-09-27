Серхио Рамос реализовал 24-й пенальти кряду

Защитник "Реала" Серхио Рамос реализовал пенальти в матче 3-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2), принеся своей команде 3 очка.

Таким образом Рамос забил с 11-метровой отметки уже 24-й раз кряду (учитывая также и послематчевые).

В последний раз Серхио мазал с точки в мае 2018-го, не сумев забить "Севилье" (2:3).

Также благодаря вчерашнему голу 34-летний Рамос забивает уже в 17-м сезоне Ла Лиги подряд.