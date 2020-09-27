Пеллегрини: Играть сразу и против Реала, и против ВАР – это уже слишком

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча Ла Лиги с "Реалом" (2:3).

"Когда играешь против "Реала", да еще и против ВАР – это уже слишком. В первом тайме мы были намного лучше, чем "Реал". Мы забили два гола и имели три явных момента. Второй тайм получился более равным, потом была красная карточка, пенальти. Играть вдесятером было тяжело.

Когда играешь против "Реала", пропускаешь с пенальти и получаешь удаление из-за ВАР – это очень сложно. Но я ценю, насколько хорошо мы играли в равных составах.

Положительным моментом является то, что я более чем когда-либо уверен – мы на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше, чем "Реал", – сказал тренер ESPN.