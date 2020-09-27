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Пеллегрини: Играть сразу и против Реала, и против ВАР – это уже слишком

Испания
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Пеллегрини: Играть сразу и против Реала, и против ВАР – это уже слишком
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Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча Ла Лиги с "Реалом" (2:3).

"Когда играешь против "Реала", да еще и против ВАР – это уже слишком. В первом тайме мы были намного лучше, чем "Реал". Мы забили два гола и имели три явных момента. Второй тайм получился более равным, потом была красная карточка, пенальти. Играть вдесятером было тяжело.

Когда играешь против "Реала", пропускаешь с пенальти и получаешь удаление из-за ВАР – это очень сложно. Но я ценю, насколько хорошо мы играли в равных составах.

Положительным моментом является то, что я более чем когда-либо уверен – мы на правильном пути. В равных составах мы были намного лучше, чем "Реал", – сказал тренер ESPN.

Напомним, арбитр Рикардо Бенгоэчеа удалил Эмерсона после просмотра ВАР и назначил пенальти за игру рукой защитника Марка Бартры.

Читайте такжеПримера. 3-й тур. Бетис - Реал 2:3. Автогол, удаление, пенальти и иные королевские прелести
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В статье: Мануэль Пеллегрини Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.09.2020 в 13:37
В матче Бетис - позорный реал, статистика по фолам и и карточкам такая. Бетис - 9 фолов за матч, 5 желтых карточек и одна красная. Позорный реал - 10 фолов, 2 жёлтые карточки. Делайте выводы, мадридасы.
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0
-2
Dr. House (Подолье)
27.09.2020 в 14:18
Дуриан, ты вчера блеял здесь, что этот судейка никогда не замечался в симпатиях к Королевскому Клубу, что великого КР удалял в суперкубке, что он не будет Реалу помагать.. Что шизанутый порнодрочер, опять твой стопроцентный сбывшейся прогноз? Или Пересвсьокупил снова, а , придурок аленевидный?
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0
0
Maksrovnii (Днепр)
27.09.2020 в 13:00
Насчет удаления можно поспорить , а вот пеналь чистый
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+4
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.09.2020 в 13:08
Спасибо за юмор. Во-первых, перед пенальти, Майораль был в офсайде, во-вторых, Майораль толкал в спину Бартра. Об этом пишут исп. СМИ.
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+2
-4
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Spokoyno (Киев)
27.09.2020 в 12:53
До чого тут VAR? Коли РЕАЛьно одна команда йде на рекорд... забиваючи переможний м'яч з пенальті у п'ятому переможному матчі поспіль Так закінчили минулий чемпіонат, почали без пенальті і відповідно без перемоги і включили "Єта песня хороша, начинай сначала"
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+4
-2


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