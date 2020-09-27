Примера. 3-й тур. Леванте сильнее Осасуны

"Осасуна" не проигрывала дома с 17-го июня 2020-го года, когда случился разгром от "Атлетико". Не рассчитывали памплонцы, что эту серию прервут в первом же домашнем поединке нового чемпионата.

В первых двух турах команда Аррасате не впечатляла, но это были гостевые поединки. Сначала в гостях был одолен "Кадис" 2:0, а затем было поражение от "Хетафе" 0:1. Сегодня же все началось весьма оптимистично – с гола на 38-й минуте в исполнении Роберто Торреса. Однако даже первый тайм памплонцы выиграть не смогли – пропустили на 41-й минуте, что стало началом конца для команды Аррасате.

Во втором тайме гостей усилил выход на поле Рохера Марти. Сначала нападающий забил сам, реабилитировавшись за нереализованный чуть раньше пенальти, а затем ассистировал Моралесу. "Леванте" пропускал второй тур, а в первом уступил "Валенсии" 2:4. Поэтому эта победа стала первой для "лягушат" в сезоне.