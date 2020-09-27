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Примера. 3-й тур. Леванте сильнее Осасуны

Испания
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Примера. 3-й тур. Леванте сильнее Осасуны
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" не проигрывала дома с 17-го июня 2020-го года, когда случился разгром от "Атлетико". Не рассчитывали памплонцы, что эту серию прервут в первом же домашнем поединке нового чемпионата.

В первых двух турах команда Аррасате не впечатляла, но это были гостевые поединки. Сначала в гостях был одолен "Кадис" 2:0, а затем было поражение от "Хетафе" 0:1. Сегодня же все началось весьма оптимистично – с гола на 38-й минуте в исполнении Роберто Торреса. Однако даже первый тайм памплонцы выиграть не смогли – пропустили на 41-й минуте, что стало началом конца для команды Аррасате.

Во втором тайме гостей усилил выход на поле Рохера Марти. Сначала нападающий забил сам, реабилитировавшись за нереализованный чуть раньше пенальти, а затем ассистировал Моралесу. "Леванте" пропускал второй тур, а в первом уступил "Валенсии" 2:4. Поэтому эта победа стала первой для "лягушат" в сезоне.

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Памплона. Стадион Р"ейно де Наварра"
"Осасуна" - "Леванте" 1:3
Голы: Роберто Торрес 38 - Гонсало Мелеро 41, Рохер Марти 77, Хосе Моралес 81

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Рауль Навас (Марк Кардона 79), Хуан Крус, Давид Гарсия, Рубен Гарсия, Ойер Санхурхо, Хонатан Кальери (Энрик Галлего 74), Адриан Лопес (Хони Родригес 61), Хон Толлар Монкайола (Иньиго Перес 75), Роберто Торрес (Лукас Торро 61)

"Леванте": Айтор Фернандес, Энис Барди (Хорхе Де Фрутос 74), Хосе Моралес (Неманья Радоя 86), Микаэль Мальса (Дани Гомес 86), Рубен Везу, Серхио Постиго, Никола Вукчевич, Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Гонсало Мелеро (Рохер Марти 64), Хосе Кампанья

Предупреждения: Игнасио Видаль 74, Лукас Торро 90+2
Нереализованный пенальти: Рохер Марти 71

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сельта (Виго) Леванте (Валенсия) Осасуна (Памплона) Вальядолид (Испания) Севилья (Испания)
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