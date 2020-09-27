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Суарес оформил дубль и отдал голевую за 30 дебютных минут в Атлетико

Испания
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Луис принял участие в погроме "Гранады"

Суарес оформил дубль и отдал голевую за 30 дебютных минут в Атлетико
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В матче 3-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" дома разгромил "Гранаду" со счетом 6:1.

В этом поединке в составе "матрасников" дебютировал форвард Луис Суарес. Уругваец заменил Диего Косту на 70-й минуте, а спустя две минуты отдал голевую передачу на хавбека Маркоса Льоренте.

33-летний Луис отлично вошел в игру, был активен при атаках мадридцев и на 85-й минуте принял участие в погроме "Гранады", забив 5-й гол команды Диего Симеоне в этом матче. Теперь уже Льоренте ассистировал Суаресу.

А на третьей компенсированной к основному времени минуте уругвайский нападающий записал на свой счет дубль.

Напомним, Луис Суарес с 2014-го года выступал за каталонскую "Барселону", а 25-го сентября подписал контракт с "Атлетико" на два года.

Суарес оформил дубль и отдал голевую за 30 дебютных минут в Атлетико - изображение 1
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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Гранада (Испания)
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