Суарес оформил дубль и отдал голевую за 30 дебютных минут в Атлетико

В матче 3-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" дома разгромил "Гранаду" со счетом 6:1.

В этом поединке в составе "матрасников" дебютировал форвард Луис Суарес. Уругваец заменил Диего Косту на 70-й минуте, а спустя две минуты отдал голевую передачу на хавбека Маркоса Льоренте.

33-летний Луис отлично вошел в игру, был активен при атаках мадридцев и на 85-й минуте принял участие в погроме "Гранады", забив 5-й гол команды Диего Симеоне в этом матче. Теперь уже Льоренте ассистировал Суаресу.

А на третьей компенсированной к основному времени минуте уругвайский нападающий записал на свой счет дубль.