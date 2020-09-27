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Примера. 3-й тур. Атлетико - Гранада 6:1. Суарес начинает и забивает. Дважды
Барса локти кусать не будет?
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Гранада" 6:1
Голы: Диего Коста 9, Анхель Корреа 47, Жоау Феликс 65, Маркос Льоренте 72, Луис Суарес 85, Луис Суарес 90+3 - Хорхе Молина 87
"Атлетико": Ян Облак, Жоау Феликс (Маркос Льоренте 71), Анхель Корреа (Витоло 77), Ренан Лоди, Стефан Савич, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Диего Коста (Луис Суарес 70), Коке (Тома Лемар 77), Янник Феррейра Карраско (Томас Парти 71), Киран Триппьер
"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Луис Милья (Ян Брис Этеки 71), Рамон Азиз, Виктор Диас, Хесус Вальехо, Янгел Эррера (Федерико Вико 71), Домингуш Дуарте (Герман Санчес 84), Хорхе Молина, Роберт Кенеди (Альберто Соро 60), Антонио Пуэртас (Дарвин Мачис 60)
Предупреждения: Жоау Феликс 27, Сауль Ньигес 59, Томас Парти 74 - Домингуш Дуарте 15
Нереализованный пенальти: Сауль Ньигес 16