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Примера. 3-й тур. Атлетико - Гранада 6:1. Суарес начинает и забивает. Дважды

Испания
(2 голосов)

Барса локти кусать не будет?

Примера. 3-й тур. Атлетико - Гранада 6:1. Суарес начинает и забивает. Дважды
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Гранада" 6:1
Голы: Диего Коста 9, Анхель Корреа 47, Жоау Феликс 65, Маркос Льоренте 72, Луис Суарес 85, Луис Суарес 90+3 - Хорхе Молина 87

"Атлетико": Ян Облак, Жоау Феликс (Маркос Льоренте 71), Анхель Корреа (Витоло 77), Ренан Лоди, Стефан Савич, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Диего Коста (Луис Суарес 70), Коке (Тома Лемар 77), Янник Феррейра Карраско (Томас Парти 71), Киран Триппьер

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Луис Милья (Ян Брис Этеки 71), Рамон Азиз, Виктор Диас, Хесус Вальехо, Янгел Эррера (Федерико Вико 71), Домингуш Дуарте (Герман Санчес 84), Хорхе Молина, Роберт Кенеди (Альберто Соро 60), Антонио Пуэртас (Дарвин Мачис 60)

Предупреждения: Жоау Феликс 27, Сауль Ньигес 59, Томас Парти 74 - Домингуш Дуарте 15
Нереализованный пенальти: Сауль Ньигес 16

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Гранада (Испания)
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
27.09.2020 в 19:05
«Барса локти кусать не будет?« Будут Игорёк, будут, только будут это в уголочке делать, чтобы другие не видели. И кусать будут и с**ать будут. Я о руководстве.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
27.09.2020 в 19:01
Суарес - красава!!! Молодец, рад за него, удачи!!! Привет Бартомеу- собаке покусаной !
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+1
0
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Планетянин (Барселиниус)
27.09.2020 в 19:06
Куману тоже большой блъ пламенный привет, собака рыжая блъ.
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0
-1


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