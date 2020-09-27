Примера. 3-й тур. Барселона - Вильярреал 4:0. Бальзам на душу

После 2:8 от "Баварии" "Барселона" официальных матчей не проводила. Однако новости из расположения клуба и команды все это время не сходили с передовиц спортивных изданий. Произошло столько событий, что первый поединок Ла Лиги 2020/21 воспринимался как своеобразная возможность подвести итог. И надо отметить – эта игра была бальзамом на душу болельщикам "Барселоны", которые во время межсезонья "поглотили" немало негатива.

Рональд Куман многое изменил после Кике Сетьена. Прежде всего бросалась в глаза тактика – с двумя близкими к классическим по функциям опорниками де Йонгом и Бускетсом. С Гризманном или Месси на острие атаки (сменяли друг друга по ситуации) и трио "под" форвардом, где нашлось место, в частности, для Филиппе Коутиньо.

Бразилец был одним из лучших на поле в первом тайме. Вообще, сверкала вся команда во главе с Ансу Фати. Именно с ним. Месси сегодня был в тени и это отнюдь "Барселоне" не мешало.

Но нужно сказать и об уровне оппозиции. "Вильярреал" провел слабый матч. Команда вообще после прихода Унаи Эмери до сих пор находится в поисках своей игры и не отдает того "выхлопа", которого можно ожидать, взглянув на кадровое наполнение "подводников". Не лишним будет сказать, что "Барса" громила "Вилльярреал" и в конце прошлого чемпионата: тогда, когда "субмариной" руководил еще Хави Кальеха, а "Барсу" уже с головой поглотил кризис.

Итак, о матче. Это было избиение без малейшего сопротивления со стороны жертвы. Ансу Фати уже к двадцатой минуте оформил дубль, воспользовавшись сначала передачей Хорди Альбы, а затем – Филиппе Коутиньо. Над не последними защитниками в испанском футболе (Эступинан – открытие прошлого чемпионата, Пау Торрес – игрок сборной Испании, Марио Гаспар – уже почти легенда "Вильярреала", Рауль Альбиоль – именитый ветеран) юркий Фати банально издевался. Очередной его прорыв завершился фолом Гаспара и пенальти, который реализовал Лионель Месси.

Если считать и те моменты, которые "Барса" не реализовала, - удары Коутиньо, Роберто, Месси, - то картина для Унаи Эмери, который сегодня проводил восьмисотый матч в качестве главного тренера, была крайне тусклой. В конце концов, логично, что влетел и четвертый мяч за спину Асенхо до перерыва: передача шла от Месси на Бускетса, но Торрес первым "воткнул" ногу и стал автором автогола.

Во втором тайме "Вильярреал" также не демонстрировал признаков жизни. Морено забил из офсайда, а попытку Чуквезе даже опасным моментом не назовешь. "Барса" же не остановилась, а играла по ситуации – без резких движений и с редкими острыми выпадами. Например, как удар Месси, после которого мяч из-под перекладины вытащил Асенхо.

Лео мог забить даже головой после передачи Альбы, но не попал. Не попал и улыбался. Валять дурака аргентинец, несмотря на все те моральные страдания, которые он пережил и переживает из-за решений клуба, не будет. А "Барса" будет грозной силой. Такой вывод напрашивается по итогам игры с "Вильярреалом".

С другой стороны, спешить с глубокими выводами после одного матча не стоит. Кике Сетьен тоже начал с победы и резкого изменения стиля. Говорили, что на "Камп Ноу" вернулась "тики така", а затем Сетьена проклинали за бессмысленную игру с перекатом мяча в центре поля. У Рональда Кумана есть идеи, но важно не потерять их в авгиевых конюшнях клуба.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Вильярреал" 4:0

Голы: Анссумане Фати 15, Анссумане Фати 19, Лионель Месси 35 (пен.), Пау Торрес 45 (авт.)

"Барселона": Нето, Херард Пике, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 78), Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле 70), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Тринкао 78), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Педри 70)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль (Рамиро Мори 84), Даниэль Парехо, Марио Гаспар, Первис Эступинан, Пако Алькасер (Висенте Иборра 46), Франсис Коклен (Мануэль Тригерос 46), Херард Морено (Карлос Бакка 84), Самуэль Чуквезе (Такефуса Кубо 74), Пау Торрес, Мойсес Гомес

Предупреждение: Херард Морено 83