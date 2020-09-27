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Примера. 3-й тур. Барселона - Вильярреал 4:0. Бальзам на душу

Испания
(4 голосов)

Ренессанс или разовая акция просветления?

Примера. 3-й тур. Барселона - Вильярреал 4:0. Бальзам на душу
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

После 2:8 от "Баварии" "Барселона" официальных матчей не проводила. Однако новости из расположения клуба и команды все это время не сходили с передовиц спортивных изданий. Произошло столько событий, что первый поединок Ла Лиги 2020/21 воспринимался как своеобразная возможность подвести итог. И надо отметить – эта игра была бальзамом на душу болельщикам "Барселоны", которые во время межсезонья "поглотили" немало негатива.

Рональд Куман многое изменил после Кике Сетьена. Прежде всего бросалась в глаза тактика – с двумя близкими к классическим по функциям опорниками де Йонгом и Бускетсом. С Гризманном или Месси на острие атаки (сменяли друг друга по ситуации) и трио "под" форвардом, где нашлось место, в частности, для Филиппе Коутиньо.

Бразилец был одним из лучших на поле в первом тайме. Вообще, сверкала вся команда во главе с Ансу Фати. Именно с ним. Месси сегодня был в тени и это отнюдь "Барселоне" не мешало.

Примера. 3-й тур. Барселона - Вильярреал 4:0. Бальзам на душу - изображение 1

Но нужно сказать и об уровне оппозиции. "Вильярреал" провел слабый матч. Команда вообще после прихода Унаи Эмери до сих пор находится в поисках своей игры и не отдает того "выхлопа", которого можно ожидать, взглянув на кадровое наполнение "подводников". Не лишним будет сказать, что "Барса" громила "Вилльярреал" и в конце прошлого чемпионата: тогда, когда "субмариной" руководил еще Хави Кальеха, а "Барсу" уже с головой поглотил кризис.

Итак, о матче. Это было избиение без малейшего сопротивления со стороны жертвы. Ансу Фати уже к двадцатой минуте оформил дубль, воспользовавшись сначала передачей Хорди Альбы, а затем – Филиппе Коутиньо. Над не последними защитниками в испанском футболе (Эступинан – открытие прошлого чемпионата, Пау Торрес – игрок сборной Испании, Марио Гаспар – уже почти легенда "Вильярреала", Рауль Альбиоль – именитый ветеран) юркий Фати банально издевался. Очередной его прорыв завершился фолом Гаспара и пенальти, который реализовал Лионель Месси.

Примера. 3-й тур. Барселона - Вильярреал 4:0. Бальзам на душу - изображение 2

Если считать и те моменты, которые "Барса" не реализовала, - удары Коутиньо, Роберто, Месси, - то картина для Унаи Эмери, который сегодня проводил восьмисотый матч в качестве главного тренера, была крайне тусклой. В конце концов, логично, что влетел и четвертый мяч за спину Асенхо до перерыва: передача шла от Месси на Бускетса, но Торрес первым "воткнул" ногу и стал автором автогола.

Во втором тайме "Вильярреал" также не демонстрировал признаков жизни. Морено забил из офсайда, а попытку Чуквезе даже опасным моментом не назовешь. "Барса" же не остановилась, а играла по ситуации – без резких движений и с редкими острыми выпадами. Например, как удар Месси, после которого мяч из-под перекладины вытащил Асенхо.

Примера. 3-й тур. Барселона - Вильярреал 4:0. Бальзам на душу - изображение 3

Лео мог забить даже головой после передачи Альбы, но не попал. Не попал и улыбался. Валять дурака аргентинец, несмотря на все те моральные страдания, которые он пережил и переживает из-за решений клуба, не будет. А "Барса" будет грозной силой. Такой вывод напрашивается по итогам игры с "Вильярреалом".

С другой стороны, спешить с глубокими выводами после одного матча не стоит. Кике Сетьен тоже начал с победы и резкого изменения стиля. Говорили, что на "Камп Ноу" вернулась "тики така", а затем Сетьена проклинали за бессмысленную игру с перекатом мяча в центре поля. У Рональда Кумана есть идеи, но важно не потерять их в авгиевых конюшнях клуба.

Примера. 3-й тур. Барселона - Вильярреал 4:0. Бальзам на душу - изображение 4

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Вильярреал" 4:0
Голы: Анссумане Фати 15, Анссумане Фати 19, Лионель Месси 35 (пен.), Пау Торрес 45 (авт.)

"Барселона": Нето, Херард Пике, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Миралем Пьянич 78), Филиппе Коутиньо (Усман Дембеле 70), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Тринкао 78), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Педри 70)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль (Рамиро Мори 84), Даниэль Парехо, Марио Гаспар, Первис Эступинан, Пако Алькасер (Висенте Иборра 46), Франсис Коклен (Мануэль Тригерос 46), Херард Морено (Карлос Бакка 84), Самуэль Чуквезе (Такефуса Кубо 74), Пау Торрес, Мойсес Гомес

Предупреждение: Херард Морено 83

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Вильярреал Ансу Фати
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Комментарии (43)
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MES QUE UN CLUB
28.09.2020 в 01:04
Одно удовольствие посмотреть игру любимой команды, зная что всё честно, спокойно, без всяких подозрений, в отличие от вчерашнего позора, где достаточно в команде судьи, «VAR” и Рамоса для пробития пенальти.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.09.2020 в 01:06
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0
-1
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MES QUE UN CLUB
28.09.2020 в 01:13
Как раз наоборот. После таких игр всё больше и больше отвращения откладывается в памяти. Такая-то картинка ни к месту. Извини.
+1
0
amg333 (Kyiv )
28.09.2020 в 01:02
Вот так и ставят левые пенальти в ворота соперников фуфлонской помойки,но видят только когда ставят пенальти в ворота соперников Великого Реала!!!!!!...лицемерные фуфлонские свиньи
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0
-2
kalan-86 (Анкара)
28.09.2020 в 00:28
Болельщиков Барсы с победой! Она вам всем нужна была. Удачи в дальнейшем , а там поглядим.
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+6
0
avatar
Планетянин (Барселиниус)
28.09.2020 в 00:34
Спасибо!
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+4
0
avatar
MES QUE UN CLUB
28.09.2020 в 00:43
Спасибо!
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+4
0
йоперний театр (Наш футбол)
28.09.2020 в 00:47
Спасибо.
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+4
0
йоперний театр (Наш футбол)
28.09.2020 в 00:26
Посмотрели. Рано конечно что-то прогнозировать, но потенциал у Фати огромний. Радует что Месси не шланговал. Гризман к сожалению випал. Поздравляю Барселону и болельшиков с победой над довольно непростой командой. Хочу верить, что все у нас будет хорошо.
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.09.2020 в 00:36
Да, Фати крут. Я бы его поменял на Винисиуса, два маленьких негра, кто их там различит. Надо звонить Бартомеу, с этим деловым человеком всегда можно договориться
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+1
0
йоперний театр (Наш футбол)
28.09.2020 в 00:43
думаю сразу в первом же матче распознают подмену .
+2
0
avatar
Планетянин (Барселиниус)
28.09.2020 в 00:44
Вини маленький негр?
+2
0
йоперний театр (Наш футбол)
28.09.2020 в 00:45
Я думаю правильний тренер сделал би с Винисиуса не хуже.
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
28.09.2020 в 00:47
йоперний театр (Наш футбол) Винисиуса узнают после первого же удара по воротам, ну точнее по самолёту
+2
0
йоперний театр (Наш футбол)
28.09.2020 в 00:50
MES
+2
0
йоперний театр (Наш футбол)
28.09.2020 в 00:55
hardcorepwnzОдно удручает, что защитники нашей сборной не могли удержать етого 17-ти летнего пацанчика.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
28.09.2020 в 01:01
Ну как показал сегодняшний матч, его не только наши защитники не могут сдержать. Хороший футболист растет
+1
0
avatar
Планетянин (Барселиниус)
28.09.2020 в 00:21
А этот пацан Кубо тоже в поряде. Жаль среал его подгрёб.
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+2
0
amg333 (Kyiv )
28.09.2020 в 00:23
Ну что скажешь про пенальти??..
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0
-2
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Планетянин (Барселиниус)
28.09.2020 в 00:27
Я как раз момент с пенальти пропустил, пришлось отвлечься. Сейчас гляну повтор и скажу, не бзди. Мне аж самому интересно, шо ж там за понты.
+2
0
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MES QUE UN CLUB
28.09.2020 в 00:50
Олег, там Фати зацепили за вторым разом. Не трать энергию на этого трёхклубного триждыnugapaca.))
0
0
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Планетянин (Барселиниус)
28.09.2020 в 01:17
Посмотрел. Защитник дважды коснулся Фати, сначала правой рукой за правый бок, потом левой рукой по пояснице. Но касания были лёгкие, скользящие, на ход Фати практически не влияющие. Фати скорее всего рисовал падение. От таких прикосновений не падают. Я бы такой пеналь не дал. Короче пеналь левый.
0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2020 в 00:20
Поздравления всем, кто за Барсу! Как для старта, очень не плохо. Заметно, что команда стала больше играть "вертикально", а не "горизонтально", как раньше. Было больше обостряющих пасов вперёд. Учитывая тот факт, что фанаты Реала очень любят великую Барселону, было бы иначе, не сидели бы целым стадом, причём, сутками, на новостях о великой Барсе, эта красивая игра лучшей команды мира будет им бальзамом на душу. Им будет о чем помечтать. Например, помечтать о том, как добывать победы без помощи арбитров, как это делает регулярно великая Барселона!
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
28.09.2020 в 00:34
Ваше стадо в полном составе вчера было на ветке Мадрида, так что не кукарекай Чему завидовать - обиженному капитану, который пытался сбежать с Титаника после позорнейшего поражения в истории ЛЧ? Или может бесплатной продаже топового нападающего конкурентам? Или отсутствием трофеев?
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0
-1
amg333 (Kyiv )
28.09.2020 в 00:19
Хоть пенальти ничего и не решал,так как вильяреал мёртв ,но пенальти ливейший ,и глоры путы будут что-то хрюкать о пенальти которые ставят соперникам Реала???...лицемерные фуфлонские свино-олени!!!!
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2020 в 00:20
Это у тебя левейшие остатки мозгов.
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
28.09.2020 в 00:22
1% не истери))..что правда давит на твои рога???...ничего ,скоро у тебя закончится течка,и истерик станет меньше)))
+1
-1
amg333 (Kyiv )
28.09.2020 в 00:15
Посмотрел статистику(так как матчи этой позорной помойки не смотрю) и пенальти))..9 фолов и ни одной желтой,а симуляции негроида фуфлонского позавидовал бы даже сам сучарес)))..
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2020 в 00:21
Учитывая тот факт, что я не люблю ругаться, просто прошу вас - Уйдите на конец!
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+1
-1
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Планетянин (Барселиниус)
28.09.2020 в 00:23
+1
-1
kalan-86 (Анкара)
28.09.2020 в 00:46
Правильно сделал , что раздельно написал. Но я не уверен, что он понял.
+1
-1
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MES QUE UN CLUB
28.09.2020 в 00:53
He понял точно. Ему надо на пальцах показывать , например вот так
+1
-1
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Spokoyno (Киев)
28.09.2020 в 00:01
Поки відмітимо легку перемогу... Та ривок Фаті! Може це тому, що другий тайм Барселона грала у тренувальному режимі.
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+2
-2
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MES QUE UN CLUB
28.09.2020 в 00:54
Во втором тайме играли по счёту.
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0
-1
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Планетянин (Барселиниус)
27.09.2020 в 23:59
Ну да, первая игра Сетьена была такая же лихая, свободная, раскованная, яркая, я даже похвалил его, а шо потом произошло? Короче будем посмотреть дальше..
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+3
-2
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MES QUE UN CLUB
28.09.2020 в 00:55
Олег, что-то мне твоё настроение не нравится. Барса понад усе
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
27.09.2020 в 23:58
Маленький барселонский негр только недавно играть начал, а уже симулирует. Так вот что имел в виду Суарес, говоря при уходе, что его дело в Барселоне должно жить
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+2
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2020 в 00:12
Мне нравится твоя зависть к Барселоне и, соответственно, твоя истерика здесь. Продолжай, глупый олень.
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+1
-2
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hardcorepwnz (Украина)
28.09.2020 в 00:15
Глупый олень здесь ты, не надо свою давно кличку на других перевешивать
0
-1
amg333 (Kyiv )
28.09.2020 в 00:17
Время проведённое в одной команде с сучаресом не проходит даром)))...команда симулянтов и провокаторов во всей красе)))
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+1
-1
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Инспектор ( )
27.09.2020 в 23:58
Карлито и пенальти. Два сапога, что?
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2020 в 00:11
Всё верно. Флорентино Перес и пенальти - два сапога пара. Благодаря левым пенальти, карлито Флорентино добывает победы и трофеи. Но, мне представляется, ты не на ту "ветку" пришел какать. Здесь речь не про реал и президента этого позорного клуба.
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+1
-1
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Планетянин (Барселиниус)
28.09.2020 в 00:12
Инспектор и пустота.
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+1
-1


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