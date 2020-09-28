Суареса перформанс. Атлетико - Гранада 6:1. Обзор матча и видео голов

Луис Суарес дебютировал за "Атлетико" ярким перформансом. В третьем туре Ла Лиги мадридцы разгромили "Гранаду", Суарес вышел на поле на 70-й минуте, отдал голевую передачу и забил два гола.

Так уверенно "Атлетико" давно не начинал чемпионат. А Луис Суарес показал, что готов держать бомбардирский уровень в новой для него среде. Продолжение следует.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Гранада" 6:1

Голы: Диего Коста 9, Анхель Корреа 47, Жоау Феликс 65, Маркос Льоренте 72, Луис Суарес 85, Луис Суарес 90+3 - Хорхе Молина 87