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Суареса перформанс. Атлетико - Гранада 6:1. Обзор матча и видео голов
Атлетико - Гранада ⋉ 6:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 27.09.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Луис Суарес дебютировал за "Атлетико" ярким перформансом. В третьем туре Ла Лиги мадридцы разгромили "Гранаду", Суарес вышел на поле на 70-й минуте, отдал голевую передачу и забил два гола.
Так уверенно "Атлетико" давно не начинал чемпионат. А Луис Суарес показал, что готов держать бомбардирский уровень в новой для него среде. Продолжение следует.
Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" - "Гранада" 6:1
Голы: Диего Коста 9, Анхель Корреа 47, Жоау Феликс 65, Маркос Льоренте 72, Луис Суарес 85, Луис Суарес 90+3 - Хорхе Молина 87
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