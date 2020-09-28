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"Все здорово – один кусается, другой дерется". Коста и Симеоне прокомментировали трансфер Суареса

Испания
(2 голосов)

Два таких форварда в одной команде – это очень интересно

"Все здорово – один кусается, другой дерется". Коста и Симеоне прокомментировали трансфер Суареса
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"Атлетико" разгромил "Гранаду" в рамках матча 3-го тура Ла Лиги (6:1). Напомним, что счет в поединке открыл нападающий "матрасников" Диего Коста, а поставил точку в капитуляции соперника новичок команды Луис Суарес.

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"Все круто – один из нас кусается, а другой дерется", – коротко отреагировал на удачный дебют уругвайца Диего Коста.

"Я не придал особого значения дублю Луиса, больше понравились его голевая передача и движение. Суарес всегда знает, что ему нужно играть на команду. Его трансфер создаст конкуренцию. Мне нужны футболисты, которые должным образом принимают свое игровое время – так формируются великие команды", – подытожил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Отметим, что сам Суарес сравнил переход в "Атлетико" из "Барселоны" с глотком свежего воздуха.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Диего Симеоне Диего Коста
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
28.09.2020 в 10:25
Вірно зробив, що перейшов сюди. Мій прогноз: мінімум 3- тє місце.
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Dr. House (Подолье)
28.09.2020 в 11:11
Так третє і без Суареса за Атлетіком, а ось , щоб вище, то хотілося б
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