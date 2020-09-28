"Все здорово – один кусается, другой дерется". Коста и Симеоне прокомментировали трансфер Суареса

"Атлетико" разгромил "Гранаду" в рамках матча 3-го тура Ла Лиги (6:1). Напомним, что счет в поединке открыл нападающий "матрасников" Диего Коста, а поставил точку в капитуляции соперника новичок команды Луис Суарес.

"Все круто – один из нас кусается, а другой дерется", – коротко отреагировал на удачный дебют уругвайца Диего Коста.

"Я не придал особого значения дублю Луиса, больше понравились его голевая передача и движение. Суарес всегда знает, что ему нужно играть на команду. Его трансфер создаст конкуренцию. Мне нужны футболисты, которые должным образом принимают свое игровое время – так формируются великие команды", – подытожил главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

Отметим, что сам Суарес сравнил переход в "Атлетико" из "Барселоны" с глотком свежего воздуха.