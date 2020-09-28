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Во время матча Барселоны с Вильярреалом Коутиньо эффектно прокинул мяч между ног… арбитру

Испания
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Техничный Филиппе

Во время матча Барселоны с Вильярреалом Коутиньо эффектно прокинул мяч между ног… арбитру
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Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо решил деморализовать не только игроков "Вильярреала", но и главного судью встречи. Напомним, "сине-гранатовые" одержали разгромную победу над "Желтой субмариной" (4:0).

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Коутиньо отметился результативной передачей и эффектным финтом. Мяч был технично прокинут между ног рефери встречи Гильермо Куадры.

Все дело в том, что арбитр стоял на пути бразильского исполнителя, а Коутиньо не растерялся и "расправился" с судьей.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Вильярреал
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