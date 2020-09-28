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Во время матча Барселоны с Вильярреалом Коутиньо эффектно прокинул мяч между ног… арбитру
Техничный Филиппе
Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо решил деморализовать не только игроков "Вильярреала", но и главного судью встречи. Напомним, "сине-гранатовые" одержали разгромную победу над "Желтой субмариной" (4:0).
Коутиньо отметился результативной передачей и эффектным финтом. Мяч был технично прокинут между ног рефери встречи Гильермо Куадры.
Все дело в том, что арбитр стоял на пути бразильского исполнителя, а Коутиньо не растерялся и "расправился" с судьей.
Coutinho ???? the referee ????— 433 (@433) September 28, 2020
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