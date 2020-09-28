Фати: Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность

Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати прокомментировал итоги матча 3-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (4:0). Цитирует испанца Goal.com.

"Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность. Лионель дает мне много советов, очень помогает мне как на поле и на тренировках, так и за пределами футбола. Я счастлив и хочу продолжать совершенствоваться каждый день, учиться у товарищей по команде, ведь они лучшие в мире и ежедневно стараются помочь мне".