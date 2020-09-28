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Фати: Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность

Испания
(1 голосов)

Ансу на связи

Фати: Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность
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Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати прокомментировал итоги матча 3-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (4:0). Цитирует испанца Goal.com.

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"Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность. Лионель дает мне много советов, очень помогает мне как на поле и на тренировках, так и за пределами футбола. Я счастлив и хочу продолжать совершенствоваться каждый день, учиться у товарищей по команде, ведь они лучшие в мире и ежедневно стараются помочь мне".

Фати стал первым игроком за последние 8 лет, который оформил дубль за "Барселону" в стартовые 20 минут, став пятым футболистом каталонского клуба в данном рейтинге. В 2012-м это удалось Лионелю Месси.

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В статье: Лионель Месси Барселона Вильярреал Ансу Фати
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (3)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
28.09.2020 в 14:20
Цікаво ж які це поради Мессі може дати щодо тренувань? краще б Фаті рівнятися на КР7, а з порадами від карліто зможе лише зіркову хворобу заробити
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+1
0
storm_ua (Николаев)
28.09.2020 в 14:08
Фати ты круче месси, это однозначно.
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0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
28.09.2020 в 14:17
Коли це зрозуміє Мессі, то вряд лі Фаті буде так добре про нього казати
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0
0


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