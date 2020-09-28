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Фати: Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность
Ансу на связи
Полузащитник "Барселоны" Ансу Фати прокомментировал итоги матча 3-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом" (4:0). Цитирует испанца Goal.com.
"Играть с Месси – это мечта, которая у меня была с детства. Теперь это реальность. Лионель дает мне много советов, очень помогает мне как на поле и на тренировках, так и за пределами футбола. Я счастлив и хочу продолжать совершенствоваться каждый день, учиться у товарищей по команде, ведь они лучшие в мире и ежедневно стараются помочь мне".
Фати стал первым игроком за последние 8 лет, который оформил дубль за "Барселону" в стартовые 20 минут, став пятым футболистом каталонского клуба в данном рейтинге. В 2012-м это удалось Лионелю Месси.