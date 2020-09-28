Барселона может включить Умтити в сделку по Депаю

Переход нападающего "Лиона" Мемфиса Депая в "Барселону" осложнён финансовыми запросами французского клуба, пишет Mundo Deportivo.

Как пишет источник, сине-гранатовые рассматривают вариант с обменом. В качестве потенциального кандидата — защитник Самуэль Умтити, который может переехать во Францию в обмен на нидерландца. Сообщается, что у каталонцев недостаточно средств, поэтому они вряд ли смогут подписать Депая без включения в сделку других футболистов.

В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 4 матча за "Лион" в чемпионате Франции и забил 4 гола