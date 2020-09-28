Все по-старому. Дембеле продолжает опаздывать на тренировки Барселоны

Вчера каталонская "Барселона" провела первый официальный матч под руководством Рональда Кумана. В красивом стиле был разгромлен "Вильярреал".

Многие начали восхищаться командой, говоря, что голландский специалист исправил положение и наладил микроклимат. Однако все исправить ему пока не удалось.

По данным AS, у Усмана Дембеле продолжаются проблемы с дисциплиной. На сегодняшнюю тренировку он приехал в 10:16, хотя занятия начинались в 10:00. Более того, Куман требует от игроков, чтобы те приезжали на базу за час до занятий.

Источник уверяет, что такая ситуация произошла не впервые - француз еще несколько раз нарушал график в сентябре. Напомним, что из-за тяжелой травмы Усман сыграл в прошлом сезоне лишь пять игр.