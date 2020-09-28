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Все по-старому. Дембеле продолжает опаздывать на тренировки Барселоны

Испания
(1 голосов)

Горбатого могила исправит

Все по-старому. Дембеле продолжает опаздывать на тренировки Барселоны
UA-Футбол
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Вчера каталонская "Барселона" провела первый официальный матч под руководством Рональда Кумана. В красивом стиле был разгромлен "Вильярреал".

Многие начали восхищаться командой, говоря, что голландский специалист исправил положение и наладил микроклимат. Однако все исправить ему пока не удалось.

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По данным AS, у Усмана Дембеле продолжаются проблемы с дисциплиной. На сегодняшнюю тренировку он приехал в 10:16, хотя занятия начинались в 10:00. Более того, Куман требует от игроков, чтобы те приезжали на базу за час до занятий.

Источник уверяет, что такая ситуация произошла не впервые - француз еще несколько раз нарушал график в сентябре. Напомним, что из-за тяжелой травмы Усман сыграл в прошлом сезоне лишь пять игр.

Летом Дембеле мог переехать в Англию, но отказал "Ливерпулю".

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В статье: Рональд Куман Барселона Усман Дембеле
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Источник:
AS
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2020 в 18:45
Эта информация не соответствует действительности. Дембеле прибыл на тренировку вовремя. А вот то, что Тони Кроос ушел на больничный с травмой левой ягодичной мышцы, полностью соответствует действительности. Как минимум, 15 дней немец будет лечиться.
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