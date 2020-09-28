Реал теряет Тони Крооса на несколько недель

На прошедших выходных мадридский "Реал" добыл первую победу в сезоне. Но не обошлось без потерь.

В игре с "Бетисом" немецкого футболиста заменили в конце первого тайма. Обследование показало, что у него повреждение левой ягодичной мышцы. Тони Кроос пропустит порядка двух недель.

Отметим, что Тони - основной футболист "сливочных". В двух играх сезона он выходил в стартовом составе. В прошедшем году он отыграл в сумме 45 раз.

Parte médico de Kroos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34????) (@realmadrid) September 28, 2020

На следующих выходных команда Зидана встретится с "Вальядолидом".