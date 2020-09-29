Реал - Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В предыдущем туре "Реал" добыл три очка в матче с "Бетисом", но опять не убедил игрой. Мадридцы переживают игровые проблемы, поэтому каждый новый матч превращается для них в новое испытание.

"Вальядолид" – команда скромная, но с характером. Матч 5-го тура Ла Лиги "Реал" - "Вальядолид" состоится 30-го сентября 2020-го года в Мадриде. Начало – 22:30.

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