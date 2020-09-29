  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал - Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Реал - Вальядолид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал - Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

В предыдущем туре "Реал" добыл три очка в матче с "Бетисом", но опять не убедил игрой. Мадридцы переживают игровые проблемы, поэтому каждый новый матч превращается для них в новое испытание.

"Вальядолид" – команда скромная, но с характером. Матч 5-го тура Ла Лиги "Реал" - "Вальядолид" состоится 30-го сентября 2020-го года в Мадриде. Начало – 22:30.

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" >>>. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансяцию матча чемпионата Испании "Реал" - "Вальядолид"?

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Венгрия - Spíler1;
  • Польша - nc + GO, Canal + Sport, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport Online;
  • Румыния - Look Sport 3, Digi Sport 3 Romania;
  • Испания - Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...