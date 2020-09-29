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Реал - Вальядолид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Реал - Вальядолид: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
В предыдущем туре "Реал" добыл три очка в матче с "Бетисом", но опять не убедил игрой. Мадридцы переживают игровые проблемы, поэтому каждый новый матч превращается для них в новое испытание.
"Вальядолид" – команда скромная, но с характером. Матч 5-го тура Ла Лиги "Реал" - "Вальядолид" состоится 30-го сентября 2020-го года в Мадриде. Начало – 22:30.
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Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансяцию матча чемпионата Испании "Реал" - "Вальядолид"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Венгрия - Spíler1;
- Польша - nc + GO, Canal + Sport, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport Online;
- Румыния - Look Sport 3, Digi Sport 3 Romania;
- Испания - Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Mitele Plus.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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