Вальверде: Моя работа – бежать, пока не откажут ноги

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде поделился мыслями о своем стиле игры. Цитирует хавбека Marca.

"Моя работа – бежать до тех пор, пока ноги не откажут. Я всегда так и делаю. Стараюсь менять подход, потому что бывают случаи, когда бег только ради бега себя не оправдывает".