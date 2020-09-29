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Вальверде: Моя работа – бежать, пока не откажут ноги

Испания
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Беги, Феде, беги

Вальверде: Моя работа – бежать, пока не откажут ноги
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде поделился мыслями о своем стиле игры. Цитирует хавбека Marca.

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"Моя работа – бежать до тех пор, пока ноги не откажут. Я всегда так и делаю. Стараюсь менять подход, потому что бывают случаи, когда бег только ради бега себя не оправдывает".

"Зидан всегда говорит, что я должен врываться в штрафную площадку, когда завладеваю мячом. Тренер просит меня атаковать, ведь в моем арсенале есть физические возможности для прохода сквозь линии соперника. Забивать действительно важно, это должны делать не только нападающие".

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
Marca

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