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Зидан одобрил аренду Йовича – Лука может перейти в итальянский клуб

Испания
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Зидан одобрил аренду Йовича – Лука может перейти в итальянский клуб
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Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может покинуть столицу Испании на правах арендного соглашения.

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Боссы "меренг" готовы отпустить экс-игрока "Айнтрахта" на этой неделе, данное решение одобрил лично главный тренер команды Зинедин Зидан.

Предметный интерес к сербу проявляет "Рома" – "волки" являются фаворитами в борьбе за подпись форварда под трудовым договором, столичный клуб гарантирует Йовичу игровую практику. Также Лука может оказаться в Милане – им интересуются как "нерадзурри", так и "россонери". "Манчестер Юнайтед" не делал "Реалу" конкретного предложения, поэтому вариант с переездом Йовича на Туманный Альбион пока не является приоритетным.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Интер (Милан) Рома (Рим) Милан Лука Йович
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Источник:
AS

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