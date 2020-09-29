Зидан одобрил аренду Йовича – Лука может перейти в итальянский клуб

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может покинуть столицу Испании на правах арендного соглашения.

Боссы "меренг" готовы отпустить экс-игрока "Айнтрахта" на этой неделе, данное решение одобрил лично главный тренер команды Зинедин Зидан.

Предметный интерес к сербу проявляет "Рома" – "волки" являются фаворитами в борьбе за подпись форварда под трудовым договором, столичный клуб гарантирует Йовичу игровую практику. Также Лука может оказаться в Милане – им интересуются как "нерадзурри", так и "россонери". "Манчестер Юнайтед" не делал "Реалу" конкретного предложения, поэтому вариант с переездом Йовича на Туманный Альбион пока не является приоритетным.