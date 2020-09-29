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Азар вернулся к полноценным тренировкам
Игрок, скорее всего, сможет принять участие в матче с Вальядолидом
Вингер мадридского "Реала" Эден Азар провел полноценную тренировку во вторник, сообщает Marca.
Футболист готовится вместе с командой к матчу 4-го тура Ла Лиги против "Вальядолида", который состоится 30 сентября. Но пока неизвестно, сможет ли бельгиец сыграть в этом поединке.
В лазарете "королевского клуба" остаются Эдер Милитао, Мариано Диас и Тони Кроос. Все трое восстанавливаются после повреждений.
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Инспектор ( )
29.09.2020 в 17:14
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