Азар вернулся к полноценным тренировкам

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар провел полноценную тренировку во вторник, сообщает Marca.

Футболист готовится вместе с командой к матчу 4-го тура Ла Лиги против "Вальядолида", который состоится 30 сентября. Но пока неизвестно, сможет ли бельгиец сыграть в этом поединке.

В лазарете "королевского клуба" остаются Эдер Милитао, Мариано Диас и Тони Кроос. Все трое восстанавливаются после повреждений.