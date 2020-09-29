Зидан: Трансферное окно еще открыто, но мне нравится состав Реала

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, посетив пресс-конференцию, в очередной раз отметил, что доволен текущим составом.

"Стал ли наш состав лучше, если сравнивать с прошлым сезоном? У каждого свое мнение. Трансферное окно все еще открыто, но мне нравится мой подбор игроков.

Уход Йовича? Не готов комментировать. Сейчас он в команде и отдает всего себя на тренировках. Для меня это главное", - заявил французский наставник.