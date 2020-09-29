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Зидан: Трансферное окно еще открыто, но мне нравится состав Реала
Входящих трансферов ждать не стоит
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, посетив пресс-конференцию, в очередной раз отметил, что доволен текущим составом.
"Стал ли наш состав лучше, если сравнивать с прошлым сезоном? У каждого свое мнение. Трансферное окно все еще открыто, но мне нравится мой подбор игроков.
Уход Йовича? Не готов комментировать. Сейчас он в команде и отдает всего себя на тренировках. Для меня это главное", - заявил французский наставник.
Ранее ходили слухи, что сербский форвард будет
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