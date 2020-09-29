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Зидан: Трансферное окно еще открыто, но мне нравится состав Реала

Испания
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Входящих трансферов ждать не стоит

Зидан: Трансферное окно еще открыто, но мне нравится состав Реала
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, посетив пресс-конференцию, в очередной раз отметил, что доволен текущим составом.

"Стал ли наш состав лучше, если сравнивать с прошлым сезоном? У каждого свое мнение. Трансферное окно все еще открыто, но мне нравится мой подбор игроков.

Уход Йовича? Не готов комментировать. Сейчас он в команде и отдает всего себя на тренировках. Для меня это главное", - заявил французский наставник.

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Ранее ходили слухи, что сербский форвард будет отдан в аренду.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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