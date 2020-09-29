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Бавария сдалась: Дест в ближайшие часы переберется в Барселону

Испания
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Каталонцы договорились с "Аяксом"

Бавария сдалась: Дест в ближайшие часы переберется в Барселону
Новина українською

Правый защитник "Аякса" Сержиньо Дест в ближайшие часы станет игроком "Барселоны". Осталось уладить только незначительные формальности, пишет Mundo Deportivo.

19-летний американец обойдется каталонцам в 20 млн евро, но издание объясняет, что сперва "Барса" заплатит только 5 млн, а остаток суммы будет отдавать в течение пяти лет, поскольку клуб пребывает в плохом финансовом положении.

Деста очень хотела подписать "Бавария", но Сержиньо выбрал "Барсу" и уже уведомил мюнхенцев, что вопрос закрыт.

В минувшем сезоне юный фулбек провел за "Аякс" 36 матчей (2 гола, 6 ассистов) во всех турнирах. В "Барсе" он должен будет заменить Нелсона Семеду, которого клуб продал в "Вулверхэмптон".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Барселона Сержиньо Дест
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