Примера. 4-й тур. Валенсия удивила Реал Сосьедад

"Реал Сосьедад" не проиграл ни одного из шести последних поединков в Ла Лиге. А "Валенсия" после трех очков, набранных сегодня на "Аноэте", возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. Однако, несмотря на такие положительные моменты для обеих команд, и "Реал Сосьедад", и "Валенсию" преследует кризис. Парадоксы футбола.

Сегодня в этой кризисной битве сильнее была "Валенсия". Сильнее вопреки логике и обстоятельствам. Первый тайм прошел в равной борьбе с минимальным количеством моментов. Можно отметить удар Васса, а на противоположной стороне поля старался Янузай.

А вот во второй 45-минутке хозяева прижали "Валенсию" к ее воротам. И забивать уже могли Оярсабаль, тот же Янузай, а впоследствии и Виллиан Жозе. Но забила "Валенсия" – благодаря быстрой контратаке, благодаря взвешенной передачи Гайя на Макси Гомеса.

Это была 75-я минута, и до конца матча "Лос Чес" только отбивались. Довольно успешно, если не считать момента на 90+3-й минуте, когда баски буквально затолкали мяч в сетку после навеса с фланга и активного единоборства с Доменеком. Но арбитры отменили гол Ле Нормана – мяч перед тем попал в руку Элустондо.

Более обидного завершения серии "Реал Сосьедада" и не придумать.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" 0:1

Гол: Максимилиано Гомес 75

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Аднан Янузай (Роберто Лопес Алкаиде 67), Микель Мерино, Александер Исак (Виллиан Жозе 67), Начо Монреаль, Давид Сильва (Кристиан Португес 67), Андони Эспиноса, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Андер Барренечеа (Микель Оярсабаль 46), Мартин Субименди (Андер Гевара 67)

"Валенсия": Хауме Доменек, Тьерри Корреа, Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа, Даниэль Васс, Максимилиано Гомес (Ману Вальехо 90+3), Юнус Муса (Давид Хасон 72), Уго Санмартин, Ли Кан Ин (Кевин Гамейро 70), Алекс Бланко (Антонио Латорре 72)

Предупреждения: Мартин Субименди 35 - Жоффрей Кондогбиа 17, Максимилиано Гомес 45+2, Даниэль Васс 60, Хосе Луис Гайя 61, Тьерри Корреа 87