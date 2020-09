Торрейра все ближе к Атлетико - стороны провели переговоры о трансфере

Мадридский "Атлетико" продолжает вести переговоры с "Арсеналом". Главная цель "матрасников" - Лукас Торрейра.

Журналист Фабрицио Романо уверяет, что сегодня представители игрока провели встречу с мадридским клубом. Уругваец готов сменить команду.

"Арсенал" не будет удерживать футболиста, однако настаивает на полноценном трансфере. "Атлетико" же хочет арендовать Лукаса, а следующим летом иметь право выкупа.

The agent of Lucas Torreira is now in Madrid to meet with Atlético. Negotiations on between Atléti and Arsenal to complete the agreement. #AFC are still asking for a permanent deal - Atléti are gonna make a new bid. Talks on. ⚪️???? #Arsenal #Atleti @MatteMoretto