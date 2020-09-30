Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это Реал, а они еще мальчики". Зидан – об игровом времени Винисиуса и Родриго
Зинедин на связи
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о небольшом количестве игрового времени, которое получают Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. Цитирует француза Marca.
"Эти вопросы веселят меня. Это "Реал". Вы можете иметь свое мнение, но я работаю с этими футболистами каждый день. Что будет, если Винисиус проведёт 34% всех матчей? А другой футболист сыграет в 32% матчей, а еще один – в 31% встреч?"
"Это реальность мадридской команды. Всегда есть те, кто играет больше или меньше. Я хочу выигрывать. Пресса и социальные сети этому не способствуют. Они еще мальчики, им обоим еще не исполнилось даже 21. Перед каждым матчем ты должен выбрать 11 игроков. Я буду делать это, пока не придет мой черед покинуть клуб. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос".