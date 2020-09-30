"Это Реал, а они еще мальчики". Зидан – об игровом времени Винисиуса и Родриго

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о небольшом количестве игрового времени, которое получают Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. Цитирует француза Marca.

"Эти вопросы веселят меня. Это "Реал". Вы можете иметь свое мнение, но я работаю с этими футболистами каждый день. Что будет, если Винисиус проведёт 34% всех матчей? А другой футболист сыграет в 32% матчей, а еще один – в 31% встреч?"