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"Это Реал, а они еще мальчики". Зидан – об игровом времени Винисиуса и Родриго

Испания
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Зинедин на связи

"Это Реал, а они еще мальчики". Зидан – об игровом времени Винисиуса и Родриго
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о небольшом количестве игрового времени, которое получают Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. Цитирует француза Marca.

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"Эти вопросы веселят меня. Это "Реал". Вы можете иметь свое мнение, но я работаю с этими футболистами каждый день. Что будет, если Винисиус проведёт 34% всех матчей? А другой футболист сыграет в 32% матчей, а еще один – в 31% встреч?"

"Это реальность мадридской команды. Всегда есть те, кто играет больше или меньше. Я хочу выигрывать. Пресса и социальные сети этому не способствуют. Они еще мальчики, им обоим еще не исполнилось даже 21. Перед каждым матчем ты должен выбрать 11 игроков. Я буду делать это, пока не придет мой черед покинуть клуб. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос".

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В статье: Зинедин Зидан Родриго Реал (Мадрид) Винисиус Джуниор Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca

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