Реал - Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" начал защиту титула не слишком уверенно – мадридцы сыграли вничью с "Реалом Сосьедадом" и натужно победили "Бетис". Третья попытки получить добыть положительный результат при яркой игре состоится в матче против "Вальядолида". Начало – 30.09.2020 в 22:30 .

Текстовая трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>. Здесь же смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн. в месяц.