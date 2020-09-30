Сельта - Барселона. Когда и где смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" начала чемпионат очень уверенно – с легкой и зрелищной победы над "Вильярреалом" в третьем туре. А теперь каталонцы попытаются отомстить "Сельте" за те страдания, которые были причинены "гранатовым" в матче второго круга прошлого чемпионата на "Балаидосе" – ничья 2:2.

Отчетный матч состоится 01.10.2020 в 22:30. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и отчет матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляцию в Украине обеспечит OTT-платформа MEGOGO.

Где еще смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании "Сельта" - "Барселона"?