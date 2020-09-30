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Сельта - Барселона. Когда и где смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Сельта - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.10.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Сельта - Барселона. Когда и где смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" начала чемпионат очень уверенно – с легкой и зрелищной победы над "Вильярреалом" в третьем туре. А теперь каталонцы попытаются отомстить "Сельте" за те страдания, которые были причинены "гранатовым" в матче второго круга прошлого чемпионата на "Балаидосе" – ничья 2:2.

Отчетный матч состоится 01.10.2020 в 22:30. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и отчет матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляцию в Украине обеспечит OTT-платформа MEGOGO.

Где еще смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании "Сельта" - "Барселона"?

  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
  • Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2;
  • Венгрия - Spíler2;
  • Норвегия - Strive Sport;
  • Польша - Eleven Sports 1 Poland;
  • Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Сельта (Виго) Где смотреть футбол
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