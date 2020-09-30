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Азар снова получил травму и пропустит около месяца
Игрок лишь недавно приступил к тренировкам
Нападающий "Реала" Эден Азар получил травму, сообщает Marca.
По информации источника, у 29-летнего бельгийца — повреждение мышцы правой ноги. Сообщается, что игрок может пропустить от 3 до 4 недель.
"Реал" купил Азара у "Челси" летом 2019 года за 115 миллионов евро. Бельгиец провел за "сливочных" 22 матча, на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Большую часть сезона-2019/20 футболист пропустил из-за травм, в сезоне-2020/21 ни разу не появлялся на поле.
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Комментарии (2)
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30.09.2020 в 17:08
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.09.2020 в 16:38
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