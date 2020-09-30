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Азар снова получил травму и пропустит около месяца

Испания
(1 голосов)

Игрок лишь недавно приступил к тренировкам

Азар снова получил травму и пропустит около месяца
Новина українською

Нападающий "Реала" Эден Азар получил травму, сообщает Marca.

По информации источника, у 29-летнего бельгийца — повреждение мышцы правой ноги. Сообщается, что игрок может пропустить от 3 до 4 недель.

"Реал" купил Азара у "Челси" летом 2019 года за 115 миллионов евро. Бельгиец провел за "сливочных" 22 матча, на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Большую часть сезона-2019/20 футболист пропустил из-за травм, в сезоне-2020/21 ни разу не появлялся на поле.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Loader (Днепр)
30.09.2020 в 17:08
Я считал, что Азар нарвался на проблему адаптации и заиграет в этом сезоне. Но сейчас он действительно начинает напоминать Дембеле. Но у Азара возраст уже достаточно критичен, чтобы себя "фиксить".
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.09.2020 в 16:38
Когда Дембеле по уважительной причине опоздал на тренировку, кое-кто из уа-футбол написал - "Горбатого могила исправит"... Что ж, позволю себе ответить тем же... - "Горбатого Азара - любителя пожрать бургеры и другую вредную для спортсмена еду, могила исправит". Кстати, насчёт Дембеле и, якобы, его опоздания на тренировку, то никакого опоздания не было. Опозданием в ФК Барселоне считается не прибытие на тренировку в срок более 20 минут. Кто сомневается, ищите в исп. СМИ статью, которая называется - "Дембеле был в 5 минутах от штрафа.
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