Азар снова получил травму и пропустит около месяца

Нападающий "Реала" Эден Азар получил травму, сообщает Marca.

По информации источника, у 29-летнего бельгийца — повреждение мышцы правой ноги. Сообщается, что игрок может пропустить от 3 до 4 недель.

"Реал" купил Азара у "Челси" летом 2019 года за 115 миллионов евро. Бельгиец провел за "сливочных" 22 матча, на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Большую часть сезона-2019/20 футболист пропустил из-за травм, в сезоне-2020/21 ни разу не появлялся на поле.