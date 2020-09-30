Брайтвайт на месте. Барселона объявила заявку на матч Ла Лиги

Уже завтра каталонская "Барселона" проведет свой второй матч под руководством Рональда Кумана. Вице-чемпион отправится в гости к "Сельте".

Голландский наставник объявил заявку на матч. В ней неожиданно нашлось место для Мартина Брайтвайта, которого уже многие успели списать. Была информация, что форвард может быть продан.

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В остальном, все игроки на месте. Не смогут сыграть тер Штеген и Самуэль Юмтити, которые продолжают восстанавливаться от травм.

Напомним, что неделю назад "Барселона" без особых проблем обыграла "Вильярреал".