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Брайтвайт на месте. Барселона объявила заявку на матч Ла Лиги
Вот только вряд ли на него рассчитывает Куман
Уже завтра каталонская "Барселона" проведет свой второй матч под руководством Рональда Кумана. Вице-чемпион отправится в гости к "Сельте".
Голландский наставник объявил заявку на матч. В ней неожиданно нашлось место для Мартина Брайтвайта, которого уже многие успели списать. Была информация, что форвард может быть продан.
В остальном, все игроки на месте. Не смогут сыграть тер Штеген и Самуэль Юмтити, которые продолжают восстанавливаться от травм.
The squad for #CeltaBarça! pic.twitter.com/dremKgyk5w— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2020
Напомним, что неделю назад "Барселона" без особых проблем обыграла "Вильярреал".