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Брайтвайт на месте. Барселона объявила заявку на матч Ла Лиги

Испания
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Вот только вряд ли на него рассчитывает Куман

Брайтвайт на месте. Барселона объявила заявку на матч Ла Лиги
UA-Футбол
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Уже завтра каталонская "Барселона" проведет свой второй матч под руководством Рональда Кумана. Вице-чемпион отправится в гости к "Сельте".

Голландский наставник объявил заявку на матч. В ней неожиданно нашлось место для Мартина Брайтвайта, которого уже многие успели списать. Была информация, что форвард может быть продан.

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В остальном, все игроки на месте. Не смогут сыграть тер Штеген и Самуэль Юмтити, которые продолжают восстанавливаться от травм.

Напомним, что неделю назад "Барселона" без особых проблем обыграла "Вильярреал".

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В статье: Барселона Сельта (Виго) Мартин Брайтвайт
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