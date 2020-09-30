Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Аякса может перейти в Барселону
Стороны уже ведут переговоры
Защитник "Аякса" Серджиньо Дест проходит медицинское обследование в "Барселоне", сообщает BBC. Ожидается, что каталонцы заплатят за 19-летнего воспитанника амстердамцев 20 миллионов евро, контракт будет рассчитан до 2025 года.
19-летний американец в текущем сезоне провел три матча за "Аякс". В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей во всех турнирах и забил два мяча при шести голевых передачах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...