  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Аякса может перейти в Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Аякса может перейти в Барселону

Испания
(1 голосов)

Стороны уже ведут переговоры

Защитник Аякса может перейти в Барселону
Новина українською

Защитник "Аякса" Серджиньо Дест проходит медицинское обследование в "Барселоне", сообщает BBC. Ожидается, что каталонцы заплатят за 19-летнего воспитанника амстердамцев 20 миллионов евро, контракт будет рассчитан до 2025 года.

19-летний американец в текущем сезоне провел три матча за "Аякс". В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей во всех турнирах и забил два мяча при шести голевых передачах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Серджино Дест Сержиньо Дест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...