Защитник Аякса может перейти в Барселону

Защитник "Аякса" Серджиньо Дест проходит медицинское обследование в "Барселоне", сообщает BBC. Ожидается, что каталонцы заплатят за 19-летнего воспитанника амстердамцев 20 миллионов евро, контракт будет рассчитан до 2025 года.

19-летний американец в текущем сезоне провел три матча за "Аякс". В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей во всех турнирах и забил два мяча при шести голевых передачах.