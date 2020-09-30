В паре с Фелишом. Суарес впервые выходит в старте Атлетико

Сегодня мадридский "Атлетико" проводит матч третьего тура испанского чемпионата. Против них сыграет "Уэска".

Диего Симеоне объявил стартовый состав на матч. Впервые с первых минут в футболке "матрасников" выйдет Луис Суарес. В паре с ним будет юный Жоау Фелиш, а опытный Коста остался на скамейке запасных.