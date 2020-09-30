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В паре с Фелишом. Суарес впервые выходит в старте Атлетико
Диего Коста на замене
Сегодня мадридский "Атлетико" проводит матч третьего тура испанского чемпионата. Против них сыграет "Уэска".
Диего Симеоне объявил стартовый состав на матч. Впервые с первых минут в футболке "матрасников" выйдет Луис Суарес. В паре с ним будет юный Жоау Фелиш, а опытный Коста остался на скамейке запасных.
???? Here's your ???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? for today❗❕— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 30, 2020
????⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #HuescaAtleti pic.twitter.com/rWcvz8F8Xf
Напомним, что в дебютном матче за "Атлетико" Суарес