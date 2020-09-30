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В паре с Фелишом. Суарес впервые выходит в старте Атлетико

Испания
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Диего Коста на замене

В паре с Фелишом. Суарес впервые выходит в старте Атлетико
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Сегодня мадридский "Атлетико" проводит матч третьего тура испанского чемпионата. Против них сыграет "Уэска".

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Диего Симеоне объявил стартовый состав на матч. Впервые с первых минут в футболке "матрасников" выйдет Луис Суарес. В паре с ним будет юный Жоау Фелиш, а опытный Коста остался на скамейке запасных.

Напомним, что в дебютном матче за "Атлетико" Суарес отметился дублем.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Уэска Жоау Фелиш
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