Куман: Дембеле? Я рассчитываю на него, но решение принимают клуб и игрок

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал возможный уход из клуба Усмана Дембеле.

"Ситуация с Дембеле? Я на него рассчитываю. Первые недели, когда я прибыл, он был очень хорош, но сейчас пошел определенный спад. Он тренируется хорошо и я на него полагаюсь. Однако решение принимают клуб и игрок.

Почему он не играл в старте? Потому что Ансу Фати показывает отличный футбол. Усману нужно ждать свой шанс", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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