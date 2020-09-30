Примера. 4-й тур. Пассивность Атлетико после феерии, реабилитация Вильярреала

6:1 над "Гранадой" в первом для себя туре Ла Лиги – нетипичный и неожиданный ход от "Атлетико". Мадридцы обычно натужно входят в сезон, а тут начали по принципу "с места в карьер". Однако уже второй матч расставил все по местам – "Атлетико" сыграл в нулевую ничью.

В заголовок мы вынесли слово "пассивность", хотя мадридцы не остались в этом матче без шансов. Напротив, шестнадцать ударов в направлении ворот – солидный результат. Но лишь дважды "матрасники" попадали в створ, что как раз и может расцениваться как пассивность на завершающей фазе. Суарес и Феликс взяли на себя всю программу по ударам в створ, но этого мало для каждого по отдельности, не говоря уже о всей команде в целом.

Во втором тайме хороший шанс забить был у Коке – его удар с убойной позиции заблокировали. Однако "Уэска" тоже могла вырвать победу, если бы чуть лучше пробили Сиовас и Феррейро. Или же если бы попал под дальнюю штангу Онтиверос.

"Уэска" показала, что является организованной командой. Поражение от "Кадиса" во втором туре – не показательно. А "Атлетико" вернулся к истокам: на старте турнира для этой команды присущи именно такие матчи, а не такие, как против "Гранады".

Уэска. "Эль Алькорас"

"Уэска" - "Атлетико" 0:0

"Уэска": Андрес Фернандес, Педро Москера, Давид Феррейро (Серхио Гомес 82), Хавьер Галан, Синдзи Окадзаки (Рафаэль Мир 70), Хорхе Пулидо, Микель Рико (Хуан Карлос 82), Димитриос Сиовас, Педро Лопес (Гастон Сильва 72), Хайме Сеоане, Борха Гарсия (Хави Онтиверос 69)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Янник Феррейра Карраско 61), Томас Парти, Жоау Феликс, Луис Суарес (Диего Коста 62), Ренан Лоди, Сауль Ньигес (Коке 75), Аугусто Фелипе, Витоло (Анхель Корреа 46), Марио Эрмосо, Киран Триппьер

Предупреждение: Хавьер Галан 80

В четырех турах на старте Ла Лиги "Вильярреал" потерпел лишь одно поражение, но какое... "Барселона" разгромила "субмарину" 0:4 без малейших шансов для Унаи Эмери. Поэтому сегодняшний матч можно расценивать как компенсацию, как реабилитацию "подводников" перед самими собой.

В целом "Вильярреал" контролировал игру, хотя нюансы относительно действий в защите были. Хозяева позволили "Алавесу" нанести восемь ударов по воротам, три из которых – в плоскость. Многовато, если учитывать, что в соперниках была команда, набравшая в трех предыдущих турах лишь одно очко.

После того, как Эдгар Мендес сравнял счет на 36-й минуте (ответ на гол Пако Алькасера), даже пришлось немного понервничать. Но еще до перерыва "Вильярреал" вернул себе преимущество благодаря голу с пенальти – Флорьян Лежён небрежно сыграл в своей штрафной против Марио Гаспара, подставив команду под удар. Во втором тайме Пако Алькасер только укрепил позиции хозяев.

"Вильярреал" продолжает поиск собственной игры, что, впрочем, не мешает команде быть вверху турнирной таблицы.

Вильярреаль. Стадион Мадригал

"Вильярреал" - "Алавес" 3:1

Голы: Пако Алькасер 13, Херард Морено 45 (пен.), Пако Алькасер 67 - Эдгар Мендес 36

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Висенте Иборра, Марио Гаспар, Мануэль Тригерос (Такефуса Кубо 75), Первис Эступинан (Коста Хауме 77), Пако Алькасер (Рамиро Мори 84), Херард Морено (Карлос Бакка 83), Пау Торрес, Мойсес Гомес (Самуэль Чуквезе 83)

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте (Мануэль Гарсия 76), Виктор Лагуардия (Родриго Эли 83), Родриго Батталья, Лукас Перес, Чимо Наварро, Эдгар Мендес (Серхи Гарсия 76), Пере Понс, Дейверсон Брум (Йон Гвидетти 66), Флорьян Лежён, Борха Сайнс (Луис Роха 66)

Предупреждения: Виктор Лагуардия 74, Чимо Наварро 82