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Примера. 4-й тур. Реал - Вальядолид 1:0. Спокойствие или уныние?

Испания
(1 голосов)

Реал добыл крайне неяркую победу

Примера. 4-й тур. Реал - Вальядолид 1:0. Спокойствие или уныние?
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Игрой во время своих первых двух матчей в Ла Лиге "Реал" оставил много вопросов относительно готовности защитить титул чемпиона. Против "Реал Сосьедада" и "Бетиса" точно был не чемпионский футбол, поэтому поклонники мадридской команды связывали немало надежд с отчетным поединком. Ведь это был первый домашний для "Реала" матч в сезоне, против соперника, который на старте турнира выглядит весьма скромно и, наконец, с багажом опыта старых ошибок. Но Зидан на ошибках не учится – такой вывод следует из того пресного перекатывания мяча, которое мадридцы пытались сегодня выдать за футбол.

Примера. 4-й тур. Реал - Вальядолид 1:0. Спокойствие или уныние? - изображение 1

Нечто похожее было и на "Аноэте" – без эмоций, без скоростей, без изобретательности. У "Реала" были моменты в первом тайме, однако возникали они не благодаря хитрым комбинациям хозяев, а из-за низкого класса защитников "Вальядолида". Именно так возник момент у Вальверде – в игре на добивании после удара Марсело и отскока мяча от соперника. Именно так мяч оказался на ноге Йовича после поперечной передачи Модрича. Здесь уже нападающему не хватило класса, чтобы пробить точно. Недаром серб находится на грани ухода из "Реала".

"Вальядолид" сначала только защищался, но быстро сообразил, что при таком сценарии матча можно и в атаку ходить. Дошло до того, что гости даже превзошли "Реал" по количеству попаданий в створ – на удары Орельяны и Вайссмана был ответ только от Феде Вальверде на самом старте поединка.

Примера. 4-й тур. Реал - Вальядолид 1:0. Спокойствие или уныние? - изображение 2

Второй тайм начался в таком же спокойном темпе. Практически пешком обе команды создали по моменту у чужих ворот. На половине поля "Вальядолида" бил Йович, но голкипер вытащил мяч из-под штанги, а добиванием Каземиро попал в каркас. С другой стороны стрелял Вальдо Рубио, проверив бдительность Куртуа.

Гости уже полностью освоились на чужом поле и даже покушались на лидерство. Именно с расчетом на то, чтобы вывести свою команду вперед, классно бил Вайссман. Однако футболисты "Вальядолида" сами все разрушили ошибкой в ​​обороне. Такова случилась на 65-й минуте, когда, отражаясь от наступления Вальверде и Бензема, кто-то из защитников небрежно проткнул мяч в направлении Винисиуса. Бразилец был сам перед воротами, но речь об офсайде не идет априори – мяч прилетел от соперника. Подарком нападающий воспользовался охотно.

Примера. 4-й тур. Реал - Вальядолид 1:0. Спокойствие или уныние? - изображение 3

Гол не изменил ничего. "Вальядолид" время от времени выбегал в контратаки и одну из них даже завершил опасностью – ударом Гарсии. А "Реал" продолжал держать мяч без особого смысла. Лишь дальний удар Бензема напомнил, кто здесь хозяин.

Забить еще мог Лука Модрич, однако попал в штангу. Но это опять произошло после ошибки соперника. Умение наказывать за просчеты – это черта сильных, но что будет, если в другой раз соперник будет играть безупречно?

Вопросы были, вопросы остаются и дальше.

Примера. 4-й тур. Реал - Вальядолид 1:0. Спокойствие или уныние? - изображение 4

Мадрид. Стадион "Альфонсо Перес"
"Реал" - "Вальядолид" 1:0
Гол: Винисиус Жуниор 65


"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Лука Йович (Винисиус Жуниор 58), Карим Бензема (Борха Майораль 87), Марсело, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола (Даниэль Карвахаль 57), Лука Модрич, Иско (Марко Асенсио 57)

"Вальядолид": Роберто Хименес, Вальдо Рубио (Серхио Наварро 74), Хавьер Санчес, Бруно Гонсалес, Шон Вайссман (Тони Суарес 74), Оскар Плано, Фабиан Орельяна (Кике Перес 63), Рауль Гарсия, Пабло Эрвияс, Федерико Сан Эметерио (Мараньян 64), Мичел (Джавад Эль Ямик 87)

Предупреждения: Карлос Каземиро 78, Марсело 90+3 - Бруно Гонсалес 71

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания)
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Комментарии (24)
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Планетянин (Барселиниус)
01.10.2020 в 01:01
Ну страшно не интересный матч. Где удаления, где левые пенальти на последних минутах, где художества ВАР? Шо за дела? Сегодня среал играл или кто? О чём базарить? Два часа впустую, блъ...
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 01:03
Вот нормально общаемся, никто не нагнетает, а ты начинаешь со своими среалами. А потом обижаетесь, что вас в ответ троллят наши
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+2
0
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Планетянин (Барселиниус)
01.10.2020 в 01:06
Это была лёгкая беззлобная ирония. А насчёт среала я уже здесь говорил, впредь буду так писать, не обессудьте господа мадридасты.
0
-2
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MES QUE UN CLUB
01.10.2020 в 01:18
hardcorepwnz (Украина) Винисиусу, чтобы забить столько, сколько Гризманн забил за прошлый сезон, надо ещё пятнадцать лет за Реал сыграть
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
01.10.2020 в 01:22
Сейчас еще набегут всякие (не к ночи будь помянуты) сам знаешь кто, И всё. Ветка снова превратится в помойку.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 01:26
Мес, ну на него не будут делать ставку 15 лет, он и так играет только потому, что Азар никак свои бургеры не перестанет жрать. А в таких условиях или играешь эффективно, или уходишь. А что касается Гризманна, тоже не верится, что он войдет в историю Барселоны. Какое-то инородное тело, скорее Фати станет новым символом вашей команды.
0
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metall5291 (Kharkiv)
01.10.2020 в 01:31
Азар - еще одна наша печаль (а может все таки надежда???) В Челси он то ли бургеров ел меньше, то ли пивом не запивал, но ведь играл как то более или менее прилично.
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 01:35
Металл, вот как раз на днях смотрел нарезки АПЛ прошлых лет, когда Азар был в форме. Так он там легкий, как пушинка, не то что нынешний Азарище тяжеловес. А для технаря лишний вес это приговор, плюс травмы. Бэйла это тоже сгубило, пока он был легким шустрым мальчиком, все было нормально.
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 01:41
Обидно то, что Азар лет 5 рассказывал, как он хочет играть за Мадрид, что это его главная мечта, друг другу с Зиданом подмигивали. Пришел, и всего этого желания что-то не видно. И ты же не в Тенерифе пришел, епт, это Реал Мадрид а не команда хлебзавода. Уже всякие Бэйлы настолько сделали посмешище из РМ, что и Азар решил, что гербом и футболкой столь славного клуба можно подтираться. Гнать таких надо во вторую команду, пока не одумаются.
0
0
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Планетянин (Барселиниус)
01.10.2020 в 01:43
Послушай, любезный, ты точно не Кова? Уж больно...
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 01:45
И в сотый раз говорю, что я не Кова) А какие у Ковы причины скрываться, не понимаю, денег кому то должен что ли?
0
0
metall5291 (Kharkiv)
01.10.2020 в 01:04
Не уподобляйся....Поставил за предыдущий комм. тебе + И не жалею, потому, что за прошлый. А этот - к чему он?
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
01.10.2020 в 01:14
Планетянин (Барселиниус - видел ли ты, чтобы я Барселону называл оскорбительно, Думаю нет, потому что не было такого. Разве что сокращенно Барсой, И даже барсуками - никогда. А ты вот, себе позволяешь. Ну и кого ты этим унизил, кроме себя? На этом закрываю тему, как и общение с тобой, пока не войдешь (надеюсь) в разум. На счет некоторых других - даже не надеюсь
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+2
0
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Планетянин (Барселиниус)
01.10.2020 в 01:39
Этим я не унижаю ни себя, ни тебя. Этим я выражаю своё презрение вашему клубу за купленное чемпионство и постоянную судейскую помощь ему. Всё, вопрос закрыт. Общаться с тобой буду, как и прежде, но уже в одностороннем я так понял порядке. А учитывая то, как ты держишь своё слово, думаю в скором времени общение будет двухсторонним. Честь имею.
0
0
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Планетянин (Барселиниус)
01.10.2020 в 00:51
И уже только после паса от защитников соперника, с трёх метров до ворот, Вини таки умудряется забить мяч. Слава шаманам Вуду! А вот Йовичу ешё надо поработать... Купола на церкви у себя в городе золотом покрыть, к старцам на Афон съездить, к мощам святых великомучеников приложиться, свечу пудовую поставить, да Архимандриту в мошну кой-чяго положить..
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 00:55
Югославы всегда адаптируются долго, у нас и Модрич 2 года на лавке сидел, пока Папа Карло его не наставил на путь истинный
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
01.10.2020 в 00:44
Просто три очка (они и в Африке три очка). Ждем (от кого, бес его знает) лучшей игры. Будет ли она? Надеемся. Как и на осечки соперников. А что делать? Таковы сегодня реалии. Нового Роналду в Реале пока нет.
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 00:54
Ну вот Йович не совсем уж бесталанный игрок, но что-то ему не хватает пока. Видно, что нацелен на ворота, хотя нам на фоне 12 лет Карима в команде уже любой нападающий кажется крутым Надеюсь, Зидан продолжит давать Йовичу шансы, парню нужно обрести уверенность в себе. Должно прорвать.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
01.10.2020 в 00:57
Надеюсь тоже.
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 00:28
Прошлый сезон продолжается, прагматичные минимальные победы с долей везения и сейвами Куртуа. Ну хоть барселонцы теперь довольны будут, обошлось без пенальти. Перес с покупками календаря в этом году просчитался видать, зачем нам Классико в октябре Уже мог бы выучить, что Зидан выводит команду на пик к декабрю.
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+3
0
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MES QUE UN CLUB
01.10.2020 в 00:27
Раз в году и палка стреляет.))
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+1
-4
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 00:28
Гризманн же не забил еще, пока не стреляет
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
01.10.2020 в 00:41
Да, наша палка выстрелила, а их палка - пока нет. А Ваш диалог - есть пример культуры общения: два мушкетерских укола без перехода на личности. Многим, с обеих сторон, стоило бы поучиться. Увы - учиться не будут, не хотят, не могут не способны. Всем здоровья и удачи.
+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 00:43
Плюсую
+1
0


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