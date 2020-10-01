Примера. 4-й тур. Реал - Вальядолид 1:0. Спокойствие или уныние?

Игрой во время своих первых двух матчей в Ла Лиге "Реал" оставил много вопросов относительно готовности защитить титул чемпиона. Против "Реал Сосьедада" и "Бетиса" точно был не чемпионский футбол, поэтому поклонники мадридской команды связывали немало надежд с отчетным поединком. Ведь это был первый домашний для "Реала" матч в сезоне, против соперника, который на старте турнира выглядит весьма скромно и, наконец, с багажом опыта старых ошибок. Но Зидан на ошибках не учится – такой вывод следует из того пресного перекатывания мяча, которое мадридцы пытались сегодня выдать за футбол.

Нечто похожее было и на "Аноэте" – без эмоций, без скоростей, без изобретательности. У "Реала" были моменты в первом тайме, однако возникали они не благодаря хитрым комбинациям хозяев, а из-за низкого класса защитников "Вальядолида". Именно так возник момент у Вальверде – в игре на добивании после удара Марсело и отскока мяча от соперника. Именно так мяч оказался на ноге Йовича после поперечной передачи Модрича. Здесь уже нападающему не хватило класса, чтобы пробить точно. Недаром серб находится на грани ухода из "Реала".

"Вальядолид" сначала только защищался, но быстро сообразил, что при таком сценарии матча можно и в атаку ходить. Дошло до того, что гости даже превзошли "Реал" по количеству попаданий в створ – на удары Орельяны и Вайссмана был ответ только от Феде Вальверде на самом старте поединка.

Второй тайм начался в таком же спокойном темпе. Практически пешком обе команды создали по моменту у чужих ворот. На половине поля "Вальядолида" бил Йович, но голкипер вытащил мяч из-под штанги, а добиванием Каземиро попал в каркас. С другой стороны стрелял Вальдо Рубио, проверив бдительность Куртуа.

Гости уже полностью освоились на чужом поле и даже покушались на лидерство. Именно с расчетом на то, чтобы вывести свою команду вперед, классно бил Вайссман. Однако футболисты "Вальядолида" сами все разрушили ошибкой в ​​обороне. Такова случилась на 65-й минуте, когда, отражаясь от наступления Вальверде и Бензема, кто-то из защитников небрежно проткнул мяч в направлении Винисиуса. Бразилец был сам перед воротами, но речь об офсайде не идет априори – мяч прилетел от соперника. Подарком нападающий воспользовался охотно.

Гол не изменил ничего. "Вальядолид" время от времени выбегал в контратаки и одну из них даже завершил опасностью – ударом Гарсии. А "Реал" продолжал держать мяч без особого смысла. Лишь дальний удар Бензема напомнил, кто здесь хозяин.

Забить еще мог Лука Модрич, однако попал в штангу. Но это опять произошло после ошибки соперника. Умение наказывать за просчеты – это черта сильных, но что будет, если в другой раз соперник будет играть безупречно?

Вопросы были, вопросы остаются и дальше.

Мадрид. Стадион "Альфонсо Перес"

"Реал" - "Вальядолид" 1:0

Гол: Винисиус Жуниор 65



"Реал": Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Лука Йович (Винисиус Жуниор 58), Карим Бензема (Борха Майораль 87), Марсело, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола (Даниэль Карвахаль 57), Лука Модрич, Иско (Марко Асенсио 57)

"Вальядолид": Роберто Хименес, Вальдо Рубио (Серхио Наварро 74), Хавьер Санчес, Бруно Гонсалес, Шон Вайссман (Тони Суарес 74), Оскар Плано, Фабиан Орельяна (Кике Перес 63), Рауль Гарсия, Пабло Эрвияс, Федерико Сан Эметерио (Мараньян 64), Мичел (Джавад Эль Ямик 87)

Предупреждения: Карлос Каземиро 78, Марсело 90+3 - Бруно Гонсалес 71