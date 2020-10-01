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Реал - Вальядолид 1:0. Видео обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Реал - Вальядолид, чемпионат Испании, 30 сентября 2020

Реал - Вальядолид 1:0. Видео обзор матча
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Вальядолид, которые встречались в четвертом туре испанской Примеры. Сливочные владели преимуществом на протяжении игры, однако соперник не отсиживался у своих ворот и также регулярно тревожил Куртуа. В итоге Вальядолид пробил 11 раз по воротам, пять ударов бельгийцу пришлось отбивать. В конце концов, победу команде Зидана в середине второго тайма принес Винисиус Жуниор.

Испанская Примера. Четвертый тур
Реал - Вальядолид 1:0
Гол: Винисиус Жуниор 65

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид)
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