Реал - Вальядолид 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Вальядолид, которые встречались в четвертом туре испанской Примеры. Сливочные владели преимуществом на протяжении игры, однако соперник не отсиживался у своих ворот и также регулярно тревожил Куртуа. В итоге Вальядолид пробил 11 раз по воротам, пять ударов бельгийцу пришлось отбивать. В конце концов, победу команде Зидана в середине второго тайма принес Винисиус Жуниор.

Испанская Примера. Четвертый тур

Реал - Вальядолид 1:0

Гол: Винисиус Жуниор 65