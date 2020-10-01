Роль де Йонга и перегруз левого фланга. Тактический анализ первого матча Барсы Кумана

Футбольная общественность с нетерпением ждала первого официального матча "Барселоны" после трагической концовки прошлого сезона. Под руководством нового главного тренера – Рональда Кумана, "блаугранас" провели три контрольных игры (Кубок Гампера относим именно к таковым). Победы над скромными "Химнастиком", "Жироной" и "Эльче" не несли в себе серьезной смысловой нагрузки. Единственным конкретным выводом из товарищеских матчей могло быть убеждение, что при голландском специалисте команда будет играть по схеме 4-2-3-1. Матч с "Вильярреалом" это подтвердил.

На бумаге "Барса" имела достаточно серьезного оппонента. "Подводники" провели впечатляющую трансферную кампанию и по кадровому потенциалу вполне соответствуют роли претендента на зону Лиги чемпионов. Но, матч с "Барселоной" показал, что у тренерского штаба Унаи Эмери работы непочатый край. Хозяева поля уже по ходу первого тайма с показательной легкостью гарантировали себе положительный результат.

Тем не менее, не смотря на убедительную победу "Барсы", ее игра по-прежнему далека от однозначных позитивных оценок. И в этом нет ничего удивительного. В этом году хронические заболевания "сине-гранатовых" были настолько обострены, что такие радикальные методы лечения, как хирургическое вмешательство, были просто неизбежны. Разумеется, до полного выздоровления пациента еще слишком далеко и удивляться игровым проблемам каталонцев в ближайшие недели, ровно, как и ждать их моментального возвращение к лучшим образцам тотального футбольного – не стоит.

О результатах операции Кумана и Бартомеу можно будет судить лишь со временем, после процесса реабилитации пациента. Тем не менее, уже сейчас мы имеем возможность наблюдать за тем, какую игру хочет поставить Рональд Куман. Обратим внимание на некоторые важные моменты в игре "Барселоны" без Суареса, Ракитича, Семеду, Видаля и Артура.

К первому официальному матчу сезона каталонцы подошли без существенных кадровых проблем. Разумеется, добровольную чистку состава к таковым мы не относим. Единственной серьезной потерей сейчас является травма основного голкипера Тер Штегена. Присутствие в лазарете Брэйтуэйта вряд ли сильно расстраивало Кумана. Место в воротах занял бразилец Нето. В целом, судя по контрольным матчам, стартовый состав на игру с "Вильярреалом" был достаточно предсказуем. Очевидно, что у нового главного тренера уже имеется костяк, на который он будет рассчитывать в первой части сезона, а базовой тактической схемой команды является – 4-2-3-1.

В центре обороны Куман рассчитывает на пару Пике – Лангле. Треуголник в центре поля перевернут основанием вниз. Два нижних угла составляют опытный Бускетс и молодой Де Йонг. Место на левом фланге Альбы не подвергается сомнению. Его роль по-прежнему одна из самых важных в системе игры команды. Очевидно, что после продажи Семеду справа будет стабильно играть Сержи Роберто.

Ширину позиционным атакам в их начальной стадии создают инвертированные вингеры. В матче с "Вильярреалом" это были Фати (слева) и Гризманн (справа). Под форвардом действовал вернувшийся из триумфальной аренды Коутиньо. Мало того, бразилец получил огромный аванс в виде номера 14, который всегда будет ассоциироваться с легендарным не только для "Барсы" Йоханом Кройфом.

Месси номинально играл на позиции центрфорварда, но это было достаточно условно. Капитан часто менялся позициями с Гризманом, смещался в глубину и открывался между линиями.

"Барселона" - "Вильярреал" - 4:0

Голы: Фати 15, 19; Лионель Месси (35 пен.); Пау Торрес 45 (авт.)

"Барселона": Нето, Пике, Лангле, Бускетс (Пьянич 78), Коутиньо (Дембеле 70), Месси, Гризманн (Тринкао 78), Альба, Де Йонг, Роберто, Фати (Педри 70)

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль (Мори 84), Парехо, Гаспар, Эступинан, Алькасер (Иборра 46), Коклен (Тригерос 46), Морено (Бакка 84), Чуквезе (Кубо 74), Пау Торрес, ГомесПредупреждение: Херард Морено 83

По своему характеру матч можно поделить на два отрезка. Это собственно – первый и второй тайм. "Барселона" до перерыва не встречала должного сопротивления и быстро уничтожила оппонента. После перерыва хозяева поля уже не имели прежней легкости и мотивации и позволяли сопернику владеть мячом и создавать моменты. Оба отрезка продемонстрировали достоинства и недостатки команды на данном этапе.

Разумеется, "Барса" строила свою позиционную игру в атаке на владении мячом, игрой в короткий и средний пас. Интересно было посмотреть на билд-ап, но, к сожалению Эмери не решился проверить надежность новой структуры и сделал ставку на зональную оборону средним и низким блоком 4-4-2.

На схеме сверху – билд-ап команды Кумана. Центрбеки широко расходятся и занимают глубокие позиции в штрафной. Фулбеки поднимаются по флангам во вторую треть поля. На одной линии с ними, в центре – опорные Де Йонг и Бускетс. Их задача – выходить из тени форвардов соперника и создавать дополнительные варианты для защитников.

Коутиньо вместе с Месси (иногда Гризманном) на данной стадии атаки занимал позиции на линии с центрбеками соперника. Разумеется, по ситуации нападающие "Барсы" уходили в глубину, открывались в зонах между линиями обороны "Вильярреала". Вингеры держали ширину атак.

По мере продвижения мяча вперед, во вторую треть поля, фланговые защитники активно атаковали пространство в финальной трети. Эти зоны им освобождали вингеры. Фати и Гризманн смещались в ближние для себя полупространства и уводили в центр фланговых защитников команды Эмери.

На скриншоте – эпизод данной стадии атаки. После подключения вперед Альбы и Роберто, Френки де Йонг опускался третьим центральным защитником к Пике и Лангле. Этот маневр осуществлялся для создания в зоне ситуации 3vs2 и более эффективного розыгрыша мяча. Бускетс оставался в опорной зоне. В этой фазе атаки "Барселона" поддерживала структуру 3-3-4.

Основным направлением развития позиционных атак хозяев поля был левый фланг. Интересно будет посмотреть на команду в следующих матчах, но в конкретном противостоянии с "Вильярреалом" "Барса" явно хромала и заваливалась налево.

На тепловой карте видно, что основные контакты с мячом каталонцы совершали именно на левом фланге и полуфланге. В этой зоне важную роль играли Альба, Фати, Коутиньо и Де Йонг.

Через левый фланг и полуфланг прошло 47% атак хозяев поля! Справа активности было не больше, чем в центральной зоне.

На схеме усредненных позиций игроков наблюдается почти идентичная картина с номинальным расположением. Лишь Альба и Фати часто действовали выше своих коллег по правому флангу, что снова подчеркивает асимметричность игровой структуры команды Кумана.

Отметим одну деталь – из 17 ударов по воротам лишь 2 были нанесены из-за пределов штрафной. По одному дальнему удару на счету признанных мастеров этого дела – Коутиньо и Пьянича, который во втором тайме вышел на замену.

Допускаю, что Рональд Куман рассчитывал на больший процент владения мячом, но для этого необходимо еще работать над структурой прессинга и контрпрессингом. Часто хозяева при потере мяча оказывались неспособными быстро его себе вернуть. Приходилось отходить назад и довольствоваться зональной обороной 4-4-2, временами 4-5-1. Месси, как и ранее был практически бесполезен в фазе игры без мяча. Это серьезная проблема для любого тренера, который хочет поставить качественный позиционный футбол в атаке. Лео пассивен и абсолютно неэффективен в коллективном отборе мяча.

На мой взгляд, лучшим на поле был Фати. Молодой вингер в очередной раз продемонстрировал свою гениальность. Его действия до перерыва напомнили игру в первом тайме недавнего матча Лиги наций Испания – Украина. Фати уже не просто заслуживает места в стартовом составе, он становится одним из лучших и все чаще делает разницу на поле.

Также нужно отметить более важные в сравнении с прошлым сезоном функции Фрэнки де Йонга. Очевидно, что соотечественник нового главного тренера в этом сезоне способен выйти на новый более качественный уровень своего развития. По крайней мере, для этого будут созданы условия. С уходом группы опытных игроков, созданы благоприятные условия и для молодых игроков, которые уже в матче с "Вильярреалом" выходили на замену. Разумеется, попытка их интеграции в состав будет ускорена.

В целом, несмотря на эффектный и эффективный первый тайм, игра после перерыва оставила неоднозначные впечатления. Даже продолжительные салюты над "Камп ноу" не позволили команде сохранить контроль над игрой и избежать низкой линии обороны в противостоянии с соперником более низкого уровня. Очевидно, что работа в тренировочном лагере "Барсы" кипит. Но для изменений в лучшую сторону в разных аспектах игры необходимо время. Думаю, уже в ближайшем матче чемпионата Испании "Сельта" может устроить тест билд-апу "блаугранас". Также, будет интересно посмотреть за действиями и взаимодействиями с партнерами в фазе игры без мяча Лионеля Месси.

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У Кумана не так много времени для того, чтобы заслужить авторитет и доверие. В начале следующего года в клубе будут выборы президента и, разумеется, посредственные результаты вряд ли позволят голландцу остаться у руля команды, после смены руководства. В рукавах новых властей будут свои козыри. Нынешний наставник "Барселоны" это прекрасно понимает и постарается в ближайшие месяцы поставить каталонцам высокий прессинг, что позволит вернуться к эффективной позиционной игре.

В ближайшем матче с "Сельтой" можно ожидать новой роли от Гризманна, которому в матче с "Вильярреалом" было не совсем уютно на правом фланге атаки. Допускаю, что Куман может попробовать француза под нападающим или в качестве ложной девятки. Возможны и другие варианты. Голландец рассчитывает на Антуана и будет искать для него наиболее эффективную роль.