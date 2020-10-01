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Куман: Я не знаю, будет ли у меня спокойная жизнь после слов Месси

Испания
(1 голосов)

Что такого сказал Лео?

Куман: Я не знаю, будет ли у меня спокойная жизнь после слов Месси
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал интервью Лионеля Месси, в котором аргентинец призвал к единству. Цитирует Кумана Goal.com.

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"Я не знаю, будет ли у меня спокойная жизнь после слов Месси. Это очень хорошо, что капитан требует единства. Я надеюсь, что мы все уже более спокойно относимся к тому, что пришлось испытать в последние недели".

Напомним, летом Лионель хотел покинуть Каталонию, воспользовавшись опцией в контракте, которая позволила бы ему перейти в другой клуб бесплатно. Тем не менее, Бартомеу ответил аргентинцу, что данный пункт трудового договора уже якобы потерял свою силу. Также отметим, что 33-летний нападающий отказался подавать в суд на "Барселону".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (0)
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nabo48
01.10.2020 в 11:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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