Куман: Я не знаю, будет ли у меня спокойная жизнь после слов Месси

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал интервью Лионеля Месси, в котором аргентинец призвал к единству. Цитирует Кумана Goal.com.

"Я не знаю, будет ли у меня спокойная жизнь после слов Месси. Это очень хорошо, что капитан требует единства. Я надеюсь, что мы все уже более спокойно относимся к тому, что пришлось испытать в последние недели".

Напомним, летом Лионель хотел покинуть Каталонию, воспользовавшись опцией в контракте, которая позволила бы ему перейти в другой клуб бесплатно. Тем не менее, Бартомеу ответил аргентинцу, что данный пункт трудового договора уже якобы потерял свою силу. Также отметим, что 33-летний нападающий отказался подавать в суд на "Барселону".