Игрок сборной Аргентины: Когда Месси становится твоим капитаном, пойдешь воевать за него

Хавбек сборной Аргентины и "Удинезе" Родриго де Пауль прокомментировал игру Лионеля Месси .

- Очевидно, что ты всегда смотришь на него как на пример. Но когда делишь с ним раздевалку, Лео настолько прост, что вместо того, чтобы говорить свои мысли о нем, больше хочется спросить его о детях.

Или напомнить о тех временах, когда он громил тебя в матче "Валенсия" – "Барселона". Когда Месси становится твоим капитаном, пойдешь воевать за него, если он попросит тебя, – сказал де Пауль.