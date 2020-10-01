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Игрок сборной Аргентины: Когда Месси становится твоим капитаном, пойдешь воевать за него

Испания
(1 голосов)

Де Пауль выступал в Валенсии и играл против Месси в чемпионате Испании

Игрок сборной Аргентины: Когда Месси становится твоим капитаном, пойдешь воевать за него
Новина українською

Хавбек сборной Аргентины и "Удинезе" Родриго де Пауль прокомментировал игру Лионеля Месси.

- Очевидно, что ты всегда смотришь на него как на пример. Но когда делишь с ним раздевалку, Лео настолько прост, что вместо того, чтобы говорить свои мысли о нем, больше хочется спросить его о детях.

Или напомнить о тех временах, когда он громил тебя в матче "Валенсия" – "Барселона". Когда Месси становится твоим капитаном, пойдешь воевать за него, если он попросит тебя, – сказал де Пауль.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Барселона Родриго де Пауль
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
01.10.2020 в 12:18
Прям маленький Наполеон)))
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