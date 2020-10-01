Герой футбольного дня. Винисиус Жуниор

Пожалуй, символично, что забил и принес "Реалу" победу в тяжелом матче Ла Лиги именно Жуниор Винисиус. Перед поединком Зинедин Зидан пытался нивелировать то давление, которое создается на бразильца прессой и общественностью.

"Это реальность мадридской команды. Всегда есть те, кто играет больше или меньше. Я хочу выигрывать. Пресса и социальные сети этому не способствуют. Они [Винисиус и Родриго] еще мальчики, им обоим еще не исполнился даже 21. Перед каждым матчем ты должен выбрать 11 игроков"...

Против "Бетиса" и "Вальядолида" "Реал" играл в формации 4-3-1-2, где места Винисиусу и Родриго нет. На такой шаг Зидан пошел после невнятного поединка против "Реал Сосьедада" на "Аноэте", где мадридцы играли 4-2-3-1, а молодые бразильцы были крыльями атаки. Однако поднять тело в воздух те крылья не могли.

Жуниор во вчерашнем матче вышел на поле на 58-й минуте, а уже через семь оборотов стрелки отличился спасительным для Мадрида голом. Ничего особенного, на первый взгляд – просто использовал ошибку защитников "Вальядолида". Можно говорить, что бразильцу повезло, когда мяч отскочил к нему от ноги соперника, что нивелировало офсайд. Но нужно было оказаться в том месте именно тогда...

В целом же, за время, отведенное ему, Винисиус нанес три удара, два из которых попали в створ, а один стал результативным. У Луки Йовича, например, те же три удара, но за 58 минут на поле. И лишь одно попадание в створ.

Винисиус забил за основную команду "Реала" десять мячей и только два из них – посл е выхода на замену. Оба – "Вальядолида", оба стали победными. В этом противостоянии Винисиус Жуниор – настоящий джокер "сливочной" команды.