Официально: Дест – игрок Барселоны

Сержиньо Дест официально стал игроком каталонской "Барселоны" – 19-летний американский исполнитель переехал в Испанию из Нидерландов, сменив голландский "Аякс" на каталонский гранд.

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Игрок подпишет контракт до конца сезона-2024/25, другие клубы могут выкупить Деста у "Барселоны" за 400 миллионов евро. Сами каталонцы приобрели Сержиньо у "Аякса" за 21 миллион плюс еще 5 в виде бонусов. Он будет выступать под вторым номером.

Воспитанник амстердамцев дебютировал за основную команду в 2019 году. В сезоне-2019/20 Дест сыграл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Защитник уже сыграл 3 поединка за сборную США.