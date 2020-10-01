Сельта - Барселона. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" ярко стартовала в чемпионате Испании, разгромив в третьем туре "Вильярреал". Сразу проявилась рука нового тренера Рональда Кумана, хотя эксперты предполагают, что дальше каталонцам будет сложнее. В частности, непростой матч ожидается против "Сельты".

Поединок состоится 01.10.2020 в 22:30. Онлайн прямая текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн LIVE видеотрансляцию матча "Сельта" - "Барселона" благодаря сигналу MEGOGO.

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