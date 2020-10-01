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Полузащитник Атлетико перешел в Борнмут

Испания
(1 голосов)

Родриго Рикельме сменил клубную прописку

Полузащитник Атлетико перешел в Борнмут
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Полузащитник "Атлетико" Родриго Рикельме перешел в "Борнмут", пишет пресс-служба английского клуба.

20-летний испанец проведет сезон-2020/21 в составе "вишен" на правах аренды.

В сезоне-2019/20 он провел 29 матчей за вторую и молодежную команды мадридцев, на его счету 7 голов и 6 результативных передач.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Борнмут (Англия) Борнмут
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