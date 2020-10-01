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Полузащитник Атлетико перешел в Борнмут
Родриго Рикельме сменил клубную прописку
Полузащитник "Атлетико" Родриго Рикельме перешел в "Борнмут", пишет пресс-служба английского клуба.
20-летний испанец проведет сезон-2020/21 в составе "вишен" на правах аренды.
В сезоне-2019/20 он провел 29 матчей за вторую и молодежную команды мадридцев, на его счету 7 голов и 6 результативных передач.
Jason Tindall's first signing as Cherries boss ????#afcb ???? pic.twitter.com/kGxiXJA3UW— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) October 1, 2020
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