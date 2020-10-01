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Де Пауль: Когда Месси становится твоим капитаном, ты пойдёшь за ним на войну, если он попросит

Испания
(2 голосов)

Родриго рассказал о матчах под капитанством Лео

Де Пауль: Когда Месси становится твоим капитаном, ты пойдёшь за ним на войну, если он попросит
Новина українською

Аргентинский полузащитник "Удинезе" Родриго Де Пауль поделился мнением о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

"На Месси сначала смотришь снизу вверх. Но когда у вас с ним находятся общие интересы, он оказывается настолько простым, что вместо того, чтобы говорить ему, что ты о нём думаешь, больше хочется спросить его о его маленьких детях или напомнить о тех временах, когда он вывел тебя из игры в матче „Валенсия“ — "Барселона". Когда Месси становится твоим капитаном, ты пойдёшь за ним на войну, если он попросит", — цитирует Де Пауля пресс-служба УЕФА.

В "Удинезе" Де Пауль перешёл в 2016 году из "Валенсии", сумма трансфера составила € 3 млн. В сезоне-2019/2020 Родриго провёл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона Родриго де Пауль
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Комментарии (3)
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Footballhead (м. Чернігів)
01.10.2020 в 20:03
Родріґо, чому ж ти у збірній з ним нічого не добився?
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Планетянин (Барселиниус)
01.10.2020 в 19:12
Хм.. Где то я уже это сегодня здесь в 12 часов и 6 минут дня читал? Даже коммент оставил.
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oda1979 (Запорожье)
01.10.2020 в 18:29
Сказал человек, который ни разу в жизни автомата в руках не держал..
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