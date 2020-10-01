Наследник Алвеса. Новичок Барселоны будет играть под вторым номером

Сегодня каталонская "Барселона" официально презентовала новичка команды - был подписан Сержиньо Дест.

Защитник из "Аякса" выбрал себе игровой номер - на его спине будет красоваться цифра два. Отметим, что под этим номером ранее играл легендарный защитник "Бараселоны" Дани Алвес.

За новый клуб Дест сможет дебютировать уже на этих выходных - в соперниках будет "Севилья".