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Наследник Алвеса. Новичок Барселоны будет играть под вторым номером

Испания
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Продолжит дело бразильца?

Наследник Алвеса. Новичок Барселоны будет играть под вторым номером
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Сегодня каталонская "Барселона" официально презентовала новичка команды - был подписан Сержиньо Дест.

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Защитник из "Аякса" выбрал себе игровой номер - на его спине будет красоваться цифра два. Отметим, что под этим номером ранее играл легендарный защитник "Бараселоны" Дани Алвес.

За новый клуб Дест сможет дебютировать уже на этих выходных - в соперниках будет "Севилья".

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В статье: Барселона Дани Алвес Сержиньо Дест
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