Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наследник Алвеса. Новичок Барселоны будет играть под вторым номером
Продолжит дело бразильца?
Сегодня каталонская "Барселона" официально презентовала новичка команды - был подписан Сержиньо Дест.
Читайте такжеОфициально: Дест – игрок Барселоны
Защитник из "Аякса" выбрал себе игровой номер - на его спине будет красоваться цифра два. Отметим, что под этим номером ранее играл легендарный защитник "Бараселоны" Дани Алвес.
New dream, new team. Força Barça! ❤️ @FCBarcelona #SD2 pic.twitter.com/Sa2LZFVcwn— Sergiño Dest (@sergino_dest) October 1, 2020
За новый клуб Дест сможет дебютировать уже на этих выходных - в соперниках будет "Севилья".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...