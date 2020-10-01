Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. 4-й тур. Севилья уходит от потери очков после удаления Лопетеги, Атлетик сенсационно проиграл новичку
Матч Гранады перенесен из-за участия команды в Лиге Европы
Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Леванте" 1:0
Гол: Юссеф Эн-Несири 90+2
"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос (Франко Васкес 86), Иван Ракитич (Сусо 61), Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Эскудеро, Мунир Эль-Хаддади (Оливер Торрес 70), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 71), Диего Карлос, Хоан Хордан (Оскар Арнаис 86), Фернандо Франсиско Режес
"Леванте": Айтор Фернандес, Франсиско Идальго Гомес, Антонио Гарсия, Неманья Радоя (Микаэль Мальса 63), Оскар Дуарте, Энис Барди (Хорхе Де Фрутос 62), Хосе Моралес (Рохер Марти 77), Рубен Везу, Никола Вукчевич, Гонсало Мелеро (Серхио Постиго 77), Хосе Кампанья
Предупреждения: Хесус Навас 51, Лукас Окампос 78, Жюль Кунде 82, Фернандо Франсиско Режес 83, Диего Карлос 90 - Рубен Везу 38, Франсиско Идальго Гомес 76
Бильбао. Стадион "Сан Мамес"
"Атлетик" - "Кадис" 0:1
Гол: Унаи Лопес 57 (авт.)
"Атлетик": Унай Симон, Юри Берчиче, Дани Гарсия (Кенан Кодро 78), Икер Муньяин (Ойхан Санчет 62), Андер Капа (Иньиго Лекуэ 86), Рауль Гарсия, Иньиго Мартинес, Унаи Лопес, Унай Нуньес, Иньяки Уильямс (Иньиго Висенте 62), Хон Моркильо (Асьер Вильялибре 46)
"Кадис": Жереми Ледесма, Йенс Йонссон (Хосе Мари 72), Фали Хименес, Энтони Лосано (Альваро Негредо 61), Карлос Акапо, Хуан Торрес Кала, Аугусто Фернандес (Хон Гарридо 88), Алекс Фернандес (Иван Алехо 61), Исаак Каркелен, Альфонсо Эспино, Филип Малбашич (Сальва Санчес 61)
Предупреждения: Асьер Вильялибре 54, Кенан Кодро 79, Иньиго Мартинес 83 - Карлос Акапо 18, Фали Хименес 41, Карлос Акапо 48, Альваро Негредо 63, Альваро Негредо 70
Удаления: Карлос Акапо 48, Альваро Негредо 70