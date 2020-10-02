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Примера. 4-й тур. Сельта - Барселона 0:3. Не феерия, но испытание

Испания
(3 голосов)

Испытание, которое Барса прошла с высоко поднятой головой

Примера. 4-й тур. Сельта - Барселона 0:3. Не феерия, но испытание
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Те события, которые предшествовали старту чемпионата, точно не приводили к мысли, что "Барса" покажет в дебютном поединке крутой футбол. А так оно и получилось – "Вильярреал" был бит в классном стиле, Месси улыбался, Фати феерил, команда проявляла тактическое разнообразие. Если бы не знать событий прошлого сезона, то можно было бы подумать, что "Барселона", а не "Реал", - чемпион страны.

Но это был лишь один матч. Важно то, как команда держится на дистанции. И вторым в цепочке был поединок против "Сельты" на "Балаидосе". Против традиционно неудобной "Сельты", на неприветливом стадионе и в тяжелых погодных условиях. Как итог – сегодня "Барса" была далека от феерии.

Примера. 4-й тур. Сельта - Барселона 0:3. Не феерия, но испытание - изображение 1

Но добыла победу – и победу заслуженную. Не феерическую, а трудовую. И за это Куману надо сделать комплимент – команда из-за удаления потеряла игрока еще до перерыва, но не дала сопернику ни малейшего шанса.

Спокойствию в игре "Барсы" поспособствовал быстрый гол, забитый Ансу Фати. Юркий испанец после передачи Коутиньо проскользнул в штрафную зону и распечатал ворота Вильяра – это одиннадцатый гол с 17-и ударов в створ во время игры в основном составе за два сезона. Феноменальный показатель. "Сельта" вроде не была шокирована таким ходом событий, но нельзя говорить, что устойчиво восприняла удар. Просто терялась – это правильная характеристика. Единичные выходы в атаку почти ничего не приносили: удар Аспаса, удар Виега, попытка Фонтана. Этого было мало.

Примера. 4-й тур. Сельта - Барселона 0:3. Не феерия, но испытание - изображение 2

"Барса№ не нагнетала, потому как понимала, что нет смысла идти вперед без оглядки на тылы. Тем более, было предупреждение: Аспас почти с центра поля выполнил шикарную передачу на Дениса Суареса, тот оторвался от Пике и спровоцировал его на фол. Арбитр сразу удалил защитника "Барсы", но затем вернул его на поле – в момент передачи Суарес был в офсайде.

Однако "Барсе" словно суждено играть в меньшинстве. Вскоре вторую желтую за удар соперника локтем получил Клеман Ланге, поэтому Куман был вынужден еще до перерыва убрать с поля Гризманна в пользу Араужо.

Вовремя для "Барсы" закончился первый тайм. Переведя дыхание, каталонцы вышли на вторую 45-минутку, будто ничего и не было. Лионель Месси в фирменном стиле продрался сквозь частокол ног в штрафную зону и прострелил в гущу – от Оласа мяч оказался в сетке.

Примера. 4-й тур. Сельта - Барселона 0:3. Не феерия, но испытание - изображение 3

"Сельте" не хватало креатива впереди, поэтому им не помогло даже численное большинство – атаки захлебывались еще на подступах ко владениям Нето. Отметить надо разве что попадание Байеса в перекладину – рикошетом от Серхи Роберто после удара с линии штрафной площади. Забей тогда, и "Сельта" попыталась бы вернуться в игру, а так...

А так пришлось не просто капитулировать, а капитулировать с крупным счетом. В конце матча Месси способствовал еще и голу Серхи Роберто – 7:0 в двух матчах. Чемпионское начало от "Барселоны".

Великая команда возвращается?

Примера. 4-й тур. Сельта - Барселона 0:3. Не феерия, но испытание - изображение 4

Виго. Стадион "Балаидос"
"Сельта" - "Барселона" 0:3
Голы: Лукас Оласа 51 (авт.), Ансу Фати 11, Серхи Роберто 90+5

"Сельта": Иван Вильяр, Уго Мальо, Денис Суарес, Яго Аспас, Эмре Мор (Сантьяго Мина 60), Ренато Тапиа (Франсиско Пейнадо 74), Лукас Оласа, Джозеф Айду (Мигель Баеса 46), Жейсон Мурильо, Габри Виега (Нолито 60), Хосе Фонтан (Нестор Араухо 32)

"Барселона": Нето, Херард Пике, Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Филиппе Коутиньо (Педри 72), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Рональд Араужо 45+1), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Тринкао 72)

Предупреждения: Джозеф Айду 39, Нестор Араухо 48, Ренато Тапиа 69, Жейсон Мурильо 75 - Клеман Лангле 23, Клеман Лангле 42, Херард Пике 42, Хорди Альба 84, Серхио Бускетс 87
Удаление: Клеман Лангле 42

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Сельта (Виго)
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Комментарии (21)
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йоперний театр (Наш футбол)
02.10.2020 в 02:13
Отряд не заметил потери бойца. Поздравляю. Так и надо, до конца играть. Красавчики.
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Барселиниус (землянин)
02.10.2020 в 02:11
Кстати о цвете формы Барселоны. Строгий, чёрный, мужской цвет и вот вам пожалуйста - в меньшинстве победили в гостях у тяжелейшего для Барсы соперника. А играли бы в розовой и результат скорее всего для Барсы был бы "розовый"... Это к вопросу о правильном подборе цвета для выездной формы.
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+1
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MES QUE UN CLUB
02.10.2020 в 02:17
Вот-вот, а ты говорил печальная, или траурная. Олег, что-то много тебе замечаний сегодня
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hardcorepwnz (Украина)
02.10.2020 в 01:29
Что касается жеребьевки ЛЧ, завидую киевлянам, такие клубы приедут в гости к ДК и Шахтеру. Жил бы в Киеве, сходил бы на всех. Конечно, если ковид не помешает людям ходить на трибуны.
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0
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Барселиниус (землянин)
02.10.2020 в 01:12
Будем откровенны, Барсе повезло, как бы странно это ни прозвучало, учитывая то, шо она играла пол игры в меньшинстве. Быстрый первый гол и автогол сделали своё дело, а разрушать в меньшинстве по мокрому полю ведя в счёте было уже гораздо проще, чем если бы Барсе надо было, шо то создавать и забивать в таких неблагоприятных для техничного футбола условиях. Сельта в первом тайме играла хорошо, а Барса после первых десяти минут и гола Фати откровенно плохо, явственно проглядывался сетьеновский футбол-гандбол. Удаление Ленгле по делу, он отмахнулся рукой сознательно, шо сразу же перевело его в ранг защитника-дятла, который уже сидел на карточке. Ну, а дальше автогол... и Сельта почему-то скисла. Но молодцы, отбились и даже забили третий. С победой всех барселонцев! Но это всё были середнячки, дальше маститая Севилья, вот тогда и сделаем первые выводы насчёт прогресса Барсы.
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hardcorepwnz (Украина)
02.10.2020 в 01:24
Не видел всего матча, включил на последние 20 минут, но бросилось в глаза компактность обороны Барселоны, такого при Сетьене точно не было. Там каждый сам за себя играл во что хотел. Конечно Севилья будет более серьезным испытанием.
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Барселиниус (землянин)
02.10.2020 в 01:51
Пока ещё рано, шо то позитивное по защите говорить, в первом тайме были провалы и притом конкретные, и это в равных составах. Ну, а игра в меньшинстве, как правило всегда ещё теснее сплачивает команду и игроки неистово бьются и за себя и за того парня, не щадя живота своего.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.10.2020 в 00:58
Поздравления всем, кто за Барсу! Молодцы! Даже при не очень хорошем судействе, сняли многолетнее проклятие. Когда я в анонсе матча Сан Себастьян - Реал написал, что "удивительным" образом, "волей слепого календаря", Реал Мадрид вот уже больше 10 лет не играет в Сан Себастьяне в период времени с ноября по март следующего года, я имел в виду именно по причине того, что там очень часто с ноября по март такая погода, как сегодня была в Виго. Просто, для наглядности вспомнил. Сегодня мне один из тех, для кого мои комментарии здесь, как красная тряпка для быка, пытался фантазировать на тему, что у Месси нет характера. Смешной этот человек! Сегодня он увидел, что и у Месси и Барселоны в целом есть характер! Что касается матча, к сожалению, первый тайм не смотрел, но со слов комментатора я понял, что причиной удаления Ленгле были его локти. ОК, запоминаем - "локти Ленгле"... И в будущем посмотрим, будет ли реакция арбитров на регулярные локти Рамоса, Марсело, Каземиро и др. Ну и пару слов про жребий ЛЧ. Я так понимаю, что эта красивая победа Барсы в Виго, это как контрольный выстрел в голову фанатов Реала. Сегодня они получили просто убийственную группу Реала, увидели относительно легкую группу для Барселоны, ну и победа Барсы в Виго... Не зря ведь трёхклубный раскудахтался на всех ветках, места себе не находит... Всем доброй ночи! А дружественной Америке - доброго времени суток!!!
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+3
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hardcorepwnz (Украина)
02.10.2020 в 01:22
Ну преувеличивать не нужно, добыли закономерную победу там, где не выигрывали уже давно, молодцы. А группы у Мадрида и Барселоны одинаковы, вам с Ювентусом легко не будет, как и нам с Интером.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
02.10.2020 в 01:54
Блин, пропустил жеребьёвку.. Шо там для Барсы, выйдет из группы?
+1
0
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MES QUE UN CLUB
02.10.2020 в 02:13
Врядли, там Динамо
0
0
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MES QUE UN CLUB
02.10.2020 в 00:37
Всех, кто за Барсу с победой Все молодцы, команда, Куман и мы естественно
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+4
-1
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Планетянин (Барселиниус)
02.10.2020 в 00:41
Рано хвалить Кумана.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
02.10.2020 в 00:43
А ругать тем более
+2
0
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Spokoyno (Киев)
02.10.2020 в 00:35
Поки катит... Не дивлячись на дощ, суддю та "відсутність вогню" в очах лідера Барселони Хто та "другий" бомбардир 2автогол" з пасу Мессі По арбітражу порівняйте кількість фолів і карток у першому таймі і чому коли Лангле махнув рукою в бік обличчя рефері з карткою не забарився, а коли Мессі схожим способом зупинили, ліктем під ніс, ніякої картки НЕ було показано.
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
02.10.2020 в 00:50
Дивлюсь статистику... Порушень 22:10, карток 5:5. Хоч поки вище взагалі показують 4 картки у господарів. Ніхто не каже, що Лангле дарма отримав другу! Захисник непоганий, але руки постійно "розпускає" Але чому за таки ж порушення господарям теж не давали картки? Більшість їх порушень зрив атак!
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
02.10.2020 в 00:51
Дядьку, огонь в глазах и улыбка на лице будет у лидера Барсы и у нас, когда трофей выиграют.)
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Spokoyno (Киев)
02.10.2020 в 01:10
Та я сумую за тими часами, коли Мессі виходив з посмішкою "Ми зараз Вас порвемо!" і рвали... Пригадуєте притчу про трьох каменярів... Які на питання "Що Ви робити?" відповідали: перший "Булижники тягаю!", другий "Бабки заробляю", а третій з посмішкою "Людям житло будую!"". Так от мені подобалось коли він дарував ФУТБОЛ глядачам, а наразі клас не зменшився, а от запал видимо пропав.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
02.10.2020 в 01:26
Месси не молодеет, трое детей, яка тут вже посмiшка
0
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Барселиниус (землянин)
02.10.2020 в 01:34
Да, шановный, вы правы. Неприятный осадок в душе после всех тех пертурбаций пока ещё тяготит его и запала в глазах не видно. Но думаю это со временем пройдёт и мы скоро увидим прежнего Месси.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.10.2020 в 00:28
думал, будет 1:3, но 0:3 и 2 гола вдесятером - это лучше
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+5
0


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