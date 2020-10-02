Примера. 4-й тур. Сельта - Барселона 0:3. Не феерия, но испытание

Те события, которые предшествовали старту чемпионата, точно не приводили к мысли, что "Барса" покажет в дебютном поединке крутой футбол. А так оно и получилось – "Вильярреал" был бит в классном стиле, Месси улыбался, Фати феерил, команда проявляла тактическое разнообразие. Если бы не знать событий прошлого сезона, то можно было бы подумать, что "Барселона", а не "Реал", - чемпион страны.

Но это был лишь один матч. Важно то, как команда держится на дистанции. И вторым в цепочке был поединок против "Сельты" на "Балаидосе". Против традиционно неудобной "Сельты", на неприветливом стадионе и в тяжелых погодных условиях. Как итог – сегодня "Барса" была далека от феерии.

Но добыла победу – и победу заслуженную. Не феерическую, а трудовую. И за это Куману надо сделать комплимент – команда из-за удаления потеряла игрока еще до перерыва, но не дала сопернику ни малейшего шанса.

Спокойствию в игре "Барсы" поспособствовал быстрый гол, забитый Ансу Фати. Юркий испанец после передачи Коутиньо проскользнул в штрафную зону и распечатал ворота Вильяра – это одиннадцатый гол с 17-и ударов в створ во время игры в основном составе за два сезона. Феноменальный показатель. "Сельта" вроде не была шокирована таким ходом событий, но нельзя говорить, что устойчиво восприняла удар. Просто терялась – это правильная характеристика. Единичные выходы в атаку почти ничего не приносили: удар Аспаса, удар Виега, попытка Фонтана. Этого было мало.

"Барса№ не нагнетала, потому как понимала, что нет смысла идти вперед без оглядки на тылы. Тем более, было предупреждение: Аспас почти с центра поля выполнил шикарную передачу на Дениса Суареса, тот оторвался от Пике и спровоцировал его на фол. Арбитр сразу удалил защитника "Барсы", но затем вернул его на поле – в момент передачи Суарес был в офсайде.

Однако "Барсе" словно суждено играть в меньшинстве. Вскоре вторую желтую за удар соперника локтем получил Клеман Ланге, поэтому Куман был вынужден еще до перерыва убрать с поля Гризманна в пользу Араужо.

Вовремя для "Барсы" закончился первый тайм. Переведя дыхание, каталонцы вышли на вторую 45-минутку, будто ничего и не было. Лионель Месси в фирменном стиле продрался сквозь частокол ног в штрафную зону и прострелил в гущу – от Оласа мяч оказался в сетке.

"Сельте" не хватало креатива впереди, поэтому им не помогло даже численное большинство – атаки захлебывались еще на подступах ко владениям Нето. Отметить надо разве что попадание Байеса в перекладину – рикошетом от Серхи Роберто после удара с линии штрафной площади. Забей тогда, и "Сельта" попыталась бы вернуться в игру, а так...

А так пришлось не просто капитулировать, а капитулировать с крупным счетом. В конце матча Месси способствовал еще и голу Серхи Роберто – 7:0 в двух матчах. Чемпионское начало от "Барселоны".

Великая команда возвращается?

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" 0:3

Голы: Лукас Оласа 51 (авт.), Ансу Фати 11, Серхи Роберто 90+5

"Сельта": Иван Вильяр, Уго Мальо, Денис Суарес, Яго Аспас, Эмре Мор (Сантьяго Мина 60), Ренато Тапиа (Франсиско Пейнадо 74), Лукас Оласа, Джозеф Айду (Мигель Баеса 46), Жейсон Мурильо, Габри Виега (Нолито 60), Хосе Фонтан (Нестор Араухо 32)

"Барселона": Нето, Херард Пике, Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Филиппе Коутиньо (Педри 72), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Рональд Араужо 45+1), Хорди Альба, Френки де Йонг, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Тринкао 72)

Предупреждения: Джозеф Айду 39, Нестор Араухо 48, Ренато Тапиа 69, Жейсон Мурильо 75 - Клеман Лангле 23, Клеман Лангле 42, Херард Пике 42, Хорди Альба 84, Серхио Бускетс 87

Удаление: Клеман Лангле 42