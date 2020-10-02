  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман: Барселона лучше, чем вы думаете. Месси? С Сельтой Лео много работал без мяча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: Барселона лучше, чем вы думаете. Месси? С Сельтой Лео много работал без мяча

Испания
(2 голосов)

Верим Рональду?

Куман: Барселона лучше, чем вы думаете. Месси? С Сельтой Лео много работал без мяча
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал разгром "Сельты" (3:0) в 4-м туре Ла Лиги. Цитирует наставника каталонцев Marca и Goal.com. Отметим, что Куман – 4-й тренер "сине-гранатовых", который выиграл первые 2 матча Ла Лиги с общим счетом 7:0.

Читайте такжеКуман: Я не знаю, будет ли у меня спокойная жизнь после слов Месси

"Мы проделали отличную работу, я горжусь командой. Действовали очень дисциплинированно, компактно, играя в меньшинстве, создавали хорошие моменты. В перерыве было важно поговорить с командой о системе игры. Результат справедлив".

"С первого дня я вижу, что игроки хотят побеждать. Они тренировались с высокой интенсивностью и играют так, как тренируются. Сегодня они показали, что очень хороши физически, хотя матч проходил на не очень хорошем газоне".

"Как и любому тренеру, мне требуется время, но эта команда гораздо лучше, чем вы думаете. Мы набрали 6 очков, забили 7 голов и не пропустили. Это показывает, что мы растем. Красная карточка Лангле? Это решение, которое нам не стоит обсуждать".

"Месси и Фати были ключевыми нашими игроками в атаке – Лионель много работал без мяча. Жеребьевка Лиги чемпионов? "Ювентус" – одна из сильнейших команд в группе. Мы надеемся, что выйдем из группы, "Барселона" обязана это сделать".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Ювентус (Турин) Лига чемпионов Рональд Куман Барселона Сельта (Виго)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...