Куман: Барселона лучше, чем вы думаете. Месси? С Сельтой Лео много работал без мяча

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал разгром "Сельты" (3:0) в 4-м туре Ла Лиги. Цитирует наставника каталонцев Marca и Goal.com. Отметим, что Куман – 4-й тренер "сине-гранатовых", который выиграл первые 2 матча Ла Лиги с общим счетом 7:0.

"Мы проделали отличную работу, я горжусь командой. Действовали очень дисциплинированно, компактно, играя в меньшинстве, создавали хорошие моменты. В перерыве было важно поговорить с командой о системе игры. Результат справедлив".

"С первого дня я вижу, что игроки хотят побеждать. Они тренировались с высокой интенсивностью и играют так, как тренируются. Сегодня они показали, что очень хороши физически, хотя матч проходил на не очень хорошем газоне".

"Как и любому тренеру, мне требуется время, но эта команда гораздо лучше, чем вы думаете. Мы набрали 6 очков, забили 7 голов и не пропустили. Это показывает, что мы растем. Красная карточка Лангле? Это решение, которое нам не стоит обсуждать".

"Месси и Фати были ключевыми нашими игроками в атаке – Лионель много работал без мяча. Жеребьевка Лиги чемпионов? "Ювентус" – одна из сильнейших команд в группе. Мы надеемся, что выйдем из группы, "Барселона" обязана это сделать".