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Все ради Дембеле: Месси против трансфера лидера Лиона в Барселону?

Испания
(2 голосов)

А Лео против

Все ради Дембеле: Месси против трансфера лидера Лиона в Барселону?
Новина українською

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не хочет, чтобы форвард "Лиона" Мемфис Депай переходил в каталонский клуб – об этом сообщает beIN Sports со ссылкой на Don Balon.

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Также капитан "сине-гранатовых" желает, чтобы Усман Дембеле, которого "Барселона" может продать, остался в раздевалке команды. Ранее стало известно, что путь Депая в "Барселону" будет открыт, если француз покинет испанский гранд. Мемфис – главная трансферная цель Рональда Кумана.

Депай перешел в "Лион" из "Манчестер Юнайтед" в 2017 году, в прошлом сезон он дошел с "Олимпиком" до полуфинала Лиги чемпионов.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Лион Барселона Мемфис Депай Усман Дембеле Олимпик (Лион)
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Источник:
beinsports

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Комментарии (6)
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prockop4uck (Киев)
02.10.2020 в 13:05
Неудачник снова клубу палки в колеса вставляет? Почему я не удивлен?)
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0
-3
Leo Forza Dnepr (Антиб)
02.10.2020 в 11:33
Очередной вброс для разведения ср*ча. Хотя нынешняя тенденция журналистов - это раздавать пищу для тролей... И судя по комментариям, это очень хорошо работает. Здесь сразу появляется очень много "адекватных" комментариев от тех, кому своей головой думать не очень хочется. Они ведь - журналисты - лучше всех знают, что Месси говорит в раздевалке, в коридорах, и наверное скоро будут достоверно знать, что ему снится. А когда-то ведь журналисты умели писать интересные аналитические статьи, любопытные исторические факты и т.п.
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+3
-2
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Cannabis Sativa (Луцк)
02.10.2020 в 11:39
Но ведь если напишут, что Лео всегда покорно молчит и не бузит - в это никто не поверит. Даже самые ярые фанаты Месси
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+3
-1
Alex.696 (Немирів)
02.10.2020 в 11:25
Я хочу те, я не хочу те... Бл.дь, він хто, президент барси?
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+3
-3
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
02.10.2020 в 11:20
Мессі буде проти всіх трансферів, про які в нього дозволу не спитають. Бартомеу ще не раз пошкодує, що не відпустив його
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+3
-1
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Инспектор ( )
02.10.2020 в 12:34
Да он и уходить то не хотел
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+2
-1


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