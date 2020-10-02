Все ради Дембеле: Месси против трансфера лидера Лиона в Барселону?

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не хочет, чтобы форвард "Лиона" Мемфис Депай переходил в каталонский клуб – об этом сообщает beIN Sports со ссылкой на Don Balon.

Также капитан "сине-гранатовых" желает, чтобы Усман Дембеле, которого "Барселона" может продать, остался в раздевалке команды. Ранее стало известно, что путь Депая в "Барселону" будет открыт, если француз покинет испанский гранд. Мемфис – главная трансферная цель Рональда Кумана.

Депай перешел в "Лион" из "Манчестер Юнайтед" в 2017 году, в прошлом сезон он дошел с "Олимпиком" до полуфинала Лиги чемпионов.